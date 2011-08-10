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FENERBAHÇE ALMANYA'DA 10 GÜN KAMP YAPACAK İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2011 21:24

-FENERBAHÇE ALMANYA'DA 10 GÜN KAMP YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Fenerbahçe'nin Almanya'da yapacağı ikinci etap yurt dışı kampının programı belli oldu.  Yeni sezon hazırlıklarını halen Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, 15 Ağustos Pazartesi günü Almanya'ya gidecek. Fenerbahçe, 15-24 Ağustos tarihleri arasında, Münih kenti yakınlarındaki Bad Gögging bölgesinde kamp yapacak. Almanya kampı boyunca 3 hazırlık maçı yapması planlanan Fenerbahçe, ilk olarak 16 Ağustos Salı günü Bundesliga ekiplerinden 1 FC Nürnberg ile karşı karşıya gelecek. Yerel saat ile 18.30'da başlayacak olan karşılaşma, Nürnberg'teki 45.000 kişilik Easy Credit Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından 21 Ağustos Pazar günü Yunanistan'ın Aris Saloniki ve 24 Ağustos Çarşamba günü de Almanya’nın 1860 Münih takımlarıyla birer hazırlık karşılaşması yaptıktan sonra, kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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