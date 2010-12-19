-FENERBAHÇE ALEX'SİZ YAPAMIYOR İSTANBUL (A.A) - 19.12.2010 - Alex De Souza, Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile yaptıkları kritik mücadelede attığı frikik golüyle Fenerbahçe'ye çok önemli bir 3 puan kazandırarak, takımı için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sarı-lacivertli ekibin özellikle düşüş yaşadığı dönemlerde spor kamuoyunda eleştirilerin odağı olan Brezilyalı futbolcu, 7. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de, elde edilmesi zor istatistiklere sahip oldu. Takımının gol ve asist yükünü sırtlayan Alex'in Fenerbahçe formasını giydiği 2004-2005 sezonundan bu yana, sarı-lacivertli takımda forma giyen 13 forvet oyuncusu toplamda 182 gol atarken, Brezilyalı futbolcu bu sürede tek başına 106 gol kaydederek önemli bir başarıya imza attı. 2004-2005 sezonundan, bu sezonun ilk yarısının sonuna kadar Fenerbahçe'nin lig maçlarında oynayan forvetler Semih 47, Nobre 34, Deivid 23, Güiza 22, Kezman 20, Anelka 14, Niang 9, Van Hooijdonk 8, Gökhan Ünal 2, Serhat Akın 2 ve Murat Hacıoğlu 1 gol attı. Bu süreçte kadroda yer alan Zafer Biryol ve İlhan Parlak'ın sarı-lacivertli takım adına ligde golü bulunmuyor. -GOL KRALLIĞINDA İDDİALI- Fenerbahçe'de elde ettiği başarılar arasında 2006-2007 sezonunda gol krallığı da bulunan Brezilyalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında attığı 12 golle, Kardemir Karabüksporlu Emenike ile zirvede yer alıyor.Alex, 2006-2007'de elde ettiği krallık ile Fenerbahçe'nin ilk yabancı gol kralı olmuştu. Fenerbahçe Kaptanı'nın sarı-lacivertli formayla lig performansı şöyle: Sezon Maç Gol --------- ---- ---- 2010-2011 16 12 2009-2010 26 11 2008-2009 26 11 2007-2008 28 14 2006-2007 32 19 2005-2006 31 15 2004-2005 31 24 ---------------------- Toplam 190 106