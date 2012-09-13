Fenerbahçe Alex'in heykelini dikiyor

Fenerbahçe, kaptan Alex’i ölümsüzleştirmeye hazırlanıyor. Uzun bir süredir takımda mutsuz olduğu iddiaları nedeniyle gündemin odak noktasında yer alan Alex’e, yönetimden büyük bir jest yapılacak. Brezilyalı yıldızının heykeli, efsane futbolcu Lefter’in Kuşdili Parkı’ndaki heykelinin yanına dikilecek. Alex’le problem yaşadığı öne sürülen Aykut Kocaman da, cumartesi günü iş yoğunluğu yaşamadığı taktirde, heykelin açılış törenine katılacak.

Taraftarlar çok sevindi

Hürriyet'in haberine göre, alınan bu kararın taraftar gruplarına duyurulduğu ve sarı lacivertli takımın destekçilerinin de büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. F.Bahçe taraftarlarının heykel müjdesi sonrası, Alex’in eski yüksek performansına dönmesini umdukları belirtildi. Alex’in de katılacağı açılış töreninde, sarı lacivertli yönetim kurulu üyelerinin bazılarının da hazır bulunacağı ifade edildi.

Yönetimden tavır değişikliği

Yakın geçmişte F.Bahçe yönetimi, heykel açılışına onay vermemişti. Bunun üzerine heykeli kendileri açmaya karar veren taraftarın bu isteğine gelen olumlu yanıt, Alex sorununun yönetim tarafından çözülmek istendiğine işaret ediyor. Türk spor tarihinde ilk kez ‘oynayan bir oyuncunun heykelinin açılışı’ Kocaman’ın da katılması durumunda tarihi bir barışmaya da tanıklık edebilir.