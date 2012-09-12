Fenerbahçe Alex'e jübile mi teklif etti?

Fenerbahçe'nin, Brezilyalı yıldız Alex'e sezon sonu Şükrü Saracoğlu Stadı’nda jübile yapması için teklif götüreceği iddia edildi. Alınan kararı Başkan Aziz Yıldırım’ın açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin gündeminden inmeyen Alex de Souza krizi yeni bir boyut kazanıyor. Sarı lacivertli yönetim, yeni sözleşme isteyen oyuncuya sezon sonuna kadar takımda kalıp jübilesini Şükrü Saracoğlu’nda yapması için teklif götürecek. Başkan Aziz Yıldırım’ın bugün bu kararı açıklaması bekleniyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ile girdiği polemikten bir türlü çıkamayan Alex’in arkasındaki taraftar sevgisi ve desteği nedeniyle gönderilmesi son ihtimal olarak belirirken, efsane olan yıldız oyuncu için böyle bir formül geliştirildi. Alex’in bu sezon sonuna kadar sorun çıkarmadan takımda kalmasına sıcak bakan Fenerbahçe Yönetimi, Brezilyalı oyuncuya sezon bitimi görkemli bir tören hazırlayıp, O’nu tarihe geçirmeyi planlıyor.

Böylece bir türlü giderilmeyen Kocaman-Alex krizine de çözüm bulacak olan Fenerbahçe Yönetimi’nin önündeki tek engel, Brezilyalı oyuncunun futbola en az iki sezon daha devam etmek istemesi.



Heykel dert oldu



Kuşdili’ndeki Lefter Heykeli’nin yanına cumartesi günü Alex’in heykelini dikmeyi planlayan taraftar grupları ise ya bir barışın ya da yeni bir krizin temelini atacak. Alex’in heykelinin açılış törenine Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman da davetli. İki isim de tören için olumlu ya da olumsuz yanıt vermedi.

Bu arada Fenerbahçe’nin sözleşmesinin bitimine az bir süre kala sorun olan Alex’in ise sosyal medyadaki Twitter inadı bitmek bilmiyor. Yazdığı mesaj nedeniyle sorunu ateşleyen Alex, taraftardan gelen tüm sorulara yanıt vermeye çalışıyor.

Twitter’da mesaj yazmasına kimsenin engel olamayacağını bildiren Brezilyalı futbolcu, bu konuda hassas olan başkan Aziz Yıldırım’a da mesaj göndermekten geri kalmıyor.