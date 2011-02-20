Fenerbahçe Alex ile İnönü'de şov yaptı

T24 - Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe rakibi Beşiktaş'ı 4-2'lik skorla devirmeyi başardı

Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'de maç fazlasıyla 48 puanla liderliğe yükselen Fenerbahçe'de maçın kilit ismi kaptan Alex oldu. Kaptan takımının 3 golüne imza atarken bugüne kadar Beşiktaş karşısında bulduğu gol sayısını da 12'ye yükseltti.



Beşiktaş açısından da maçın kırılma anı 63. dakikada Ferari'nin Lugano'ya gereksiz bir pozisyonda dirsek atması ve bunun sonucunda takımını 10 kişi bırakması oldu. Ferari ayrıca Fenerbahçe'nin penaltı kazanmasına neden oldu. Bu dakikadan sonra Beşiktaş oyundan düştü ve önde götürdüğü maçı mağlubiyetle bitirdi.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Necip Uysal kendi kalesine, 65, 72 ve 75. dakikalarda Alex De Souza kaydetti. Brezilyalı yıldız 65. dakikadaki golü penaltıdan attı. Siyah-beyazlı takımın gollerini ise 43. dakikada Ekrem Dağm ile 49. dakikada İbrahim Toraman attı.



Spor Toto Süper Lig’de derbi maçta Beşiktaş’ı 4-2 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider oldu.



Puanını 48’e yükselterek 47 puanlı Trabzonspor’un önüne geçen sarı-lacivertliler, bordo-mavili ekibin yarınki maçı öncesi liderliğe yükseldi.



Bu sezon ligin ilk haftasının ardından liderlik koltuğunda yer alan Fenerbahçe, 21 hafta sonra maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu.



Fenerbahçeli futbolcular karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte saha içinde taraftarının bulunduğu bölüme doğru giderek taraftarlarla birlikte tezahüratlar yaptı.





BU SEZON İLK DERBİ GALİBİYETİ



Fenerbahçe, Beşiktaş galibiyetiyle bu sezon ligde derbilerde ilk kez kazandı.



Beşiktaş ile sezonun ilk yarısında yaptığı maçta Kadıköy’de 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yine ilk yarıda sahasında konuk ettiği Galatasaray ile de 0-0 berabere kalmıştı.





5’TE 5 YAPTILAR



Ligde ikinci yarıya farklı bir başlangıç yaparak galibiyetlerle başlayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında kazanarak üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrıldı.



İlk yarının son haftasındaki Sivasspor maçıyla birlikte ligde üst üste 6. maçından da galip ayrılan Fenerbahçe’nin galibiyet serisi şöyle:



17. hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1 - 0

18. hafta Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0 - 1

19. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2 - 0

20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe..............: 1 - 3

21. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2 - 0

22. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe................: 2 - 4





BU KEZ KALEYİ KAPATAMADILAR



Spor Toto Süper Lig’deki son 5 maçında kalesinde sadece 1 gol gören Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı derbi mücadelesinde kalesini gole kapatamadı ve 2 gol yedi.



17. haftadan itibaren Sivasspor, Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını gol yemeden kazanan sarı-lacivertliler, Manisaspor’dan 1 gol yemişti.





YILDIRIM İKİNCİ YARIDA PROTOKOLDE OTURMADI



Protokol tribünün yakın bölümdeki Beşiktaşlı taraftarlar maçta ilk yarı boyunca sık sık Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a yönelik tepkilerde bulundular. Maç sırasında bazı hakem kararlarından sonra protokol tribününe dönerek tepkide bulunan taraftarlar, siyah-beyazlı ekibin golünden sonra da Yıldırım’a sözlü sataşmalar yaptılar.



Aziz Yıldırım, karşılaşmanın ikinci yarısında protokol tribünündeki yerinde oturmadı.



NOTLAR



-Maçın 54. dakikasında sakatlandığı bir pozisyonda saha içinde tedavisi yapıldıktan sonra oyun alanının dışına çıkarken tribünlerden tepki gören Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, Beşiktaşlı taraftarlara el hareketi yapınca taraftarların tepkisi daha da büyüdü.



-Burnundaki kırık nedeniyle maçın ilk yarısını yüzünde özel maskeyle oynayan Fenerbahçeli futbolcu Andre Santos, ikinci yarıya maskesiz çıktı.



-Karşılaşmanın 63. dakikasında Ferrari’nin Lugano’ya faul yaparak kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından, saha kenarına gelen Lugano, Beşiktaş seyircisinden büyük tepki gördü. Siyah-beyazlılar Lugano’ya yabancı maddeler attılar.



-Fenerbahçe taraftarları galibiyetin sevinciyle son dakikalarda yaptıkları tezahüratlarda, "I Love You Schuster", "Deli İbrahim" şeklinde tempo tuttular.



-Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giderken, Beşiktaşlı taraftarların attıkları yabancı maddeler nedeniyle çevik kuvvet ekiplerin kalkanlarıyla koridor oluşturduğu tünele koşarak girdiler.





