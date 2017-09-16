Fenerbahçe Alanya'da çıkış arıyor

Hakan TARHAN - İSTANBUL / DHA

Süper Lig\'de geride kalan dört haftada kötü sonuçlar alarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor.

Beşinci haftaya girilirken sarı lacivertli ekip bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi ile sıralamada on birinci sırada kendine yer buldu. Sarı lacivertli teknik kadro Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında alınacak 3 puanı hem çıkış olarak görüyor, hem de Beşiktaş derbisi öncesi takıma ve camiaya moral kaynağı olarak değerlendiriyor.

Fenerbahçe\'de sakatlığı bulunan Robin van Persie ve ağrıları süren Martin Skrtel Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen ve hafta içi takımla çalışan Alper Potuk\'un maç kadrosunda yer alması beklenirken, teknik direktör Aykut Kocaman\'ın görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev yapacak.

Antalya\'nın Alanya ilçesindeki Bahçeşehir Okulları Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

VOLKAN DEMİREL 600. MAÇINA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe\'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, kariyerinde önemli bir dönemeci atlatmak üzere. Demirel şu ana kadar profesyonel olarak 599 maça çıktı. Teknik direktör Aykut Kocaman\'ın görev vermesi halinde 600. maçını oynayacak 36 yaşındaki tecrübeli kaleci önemli bir kariyere sahip olacak.

Fenerbahçe\'nin Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11\'i şu şekilde olması bekleniyor.

\"Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Guilliano, Dirar, Valbuena, Janssen\"