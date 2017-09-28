Fenerbahçe, Akhisarspor hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig\'in 7\'nci haftasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri\'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 16.00\'da başlayan antrenman 1 saat 50 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

VALBUENA\'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Fenerbahçe\'nin Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena\'nın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı. Yıldız oyuncu için antrenman öncesi soyunma odasında doğum günü kutlaması organize edildi.

FOTOĞRAFLI