Fenerbahçe Akhisar'a çalışıyor 

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 7\'nci haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri\'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sarı-Lacivertli ekip, Akhisarspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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