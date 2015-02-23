Fenerbahçe evinde yıkıldı, liderlik Galatasaray'da kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ve Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Akhisar 5. dakikada Güray Vural'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, ilk yarının sonlarına doğru Raul Meireles'in ceza sahasından şutuyla beraberliği yakaladı.

Mücadelenin 89. dakikasında oyuna sonradan giren Ricardo Vaz Te'nin golüyle Akhisar Belediyespor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın da haftayı puansız kapatmasıyla Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.

İki takımın 11'leri

Fenerbahçe: Mert, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, Emre, M.Topal, Meireles, Kuyt, Emenike Sow.

Akhisar Belediyespor: Oğuz, Tolga, Douglao, İsmail, Kadir, Custodio, Pekin, Bruno, Bilal, Güray, Gekas.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

2. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta Moussa Sow altıpasın sol tarafından kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten aut gidiyor.

3. dakikada Mehmet Topal'dan seken top bir anda ceza sahası içinde kalıyor. Theofanis Gekas, kaleci Mert Günok'tan önce altıpasın önünde topa ayak koyuyor ancak top az farkla kale direğinin yanından auta gidiyor.



5. dakikada konuk ekip Akhisar Belediyespor Güray Vural'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Akhisar Bld.Spor, Güray Vural'ın golüyle maçta öne geçiyor. Bilal Kısa'nın güzel arapasında savunmanın arkasında topla buluşan Güray Vural ceza sahası yayının dışından bekletmeden sol ayağıyla mükemmel bir şut çıkarıyor ve kaleci Mert Günok'un uzanamayacağı köşeden topu ağlarla buluşturuyor.

9. dakikada Fenerbahçe, Caner Erkin ile sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Caner'in ön direğe ortasında Bruno Alves kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

11. dakikada Raul Meireles'in uzak mesafeden gelişine şutunda top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

13. dakikada Fenerbahçe inanılmaz bir gol kaçırıyor ! Dirk Kuyt'ın sağ kanattan ortasında Caner Erkin arka direkte topu kale ağzına doğru indiriyor. O bölümde Emmanuel Emenike boş pozisyonda zoru başarıyor ve topu üstten auta gönderiyor.

17. dakikada Moussa Sow'un pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yapıyor. Kaleci Oğuz Dağlaroğlu kalesinden çıkarak topu tek yumrukla ceza sahası dışına uzaklaştırıyor.

21. dakikada sağ kanattan gelen ortaya Bruno Mezenga penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Mert Günok'un üzerinde kalıyor.

26. dakikada ceza sahası yayının sol tarafından Dirk Kuyt yerden şutunu çekiyor ancak kaleci Oğuz Dağlaroğlu'nun kontrolünde top yandan auta çıkıyor.

30. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Raul Meireles tek pasla Dirk Kuyt'ı görüyor. Dirk Kuyt'ın altıpasın gerisinden şutunda top savunmadan geri dönüyor.

39. dakikada Dirk Kuyt'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda top Douglas Ferreira'dan geri dönüyor.

41. dakikada Raul Meireles'in attığı golle Fenerbahçe 1-1'lik eşitliği yakalıyor.

Fenerbahçe, Raul Meireles'in golüyle maçta beraberliği sağlıyor. Moussa Sow'un sağ kanattan ortasında Dirk Kuyt ceza alanı içinde topu geri doğru Raul Meireles'e indiriyor. Raul Meireles, ceza alanı yayı içinden sağ ayağıyla müthiş vuruyor ve topu kaleci Oğuz Dağlaroğlu'nun uzanamayacağı köşeden ağlarla buluşturuyor.

43. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Emmanuel Emenike vuruş açısını yakaladıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak top kaleyi bulmuyor.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza alanı içine giren Emmanuel Emenike topu geriye doğru çıkarıyor. Gökhan Gönül bekletmeden sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

51. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş kaleci Oğuz Dağlaroğlu'nda kaldı.

53. dakikada topla birlikte hızla ilerleyen Bilal Kısa ceza sahası yayı gerisinden sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak kaleci Mert Günok üzerine gelen topu iki hamlede kontrol ediyor.

55. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde yaşanan karambol sonrasında Akhisar Bld.Spor savunması topu uzaklaştırıyor.

58. dakikada Akhisar Bld.Spor, Bilal Kısa ile sağ kanattan korneri kullanıyor. Bilal'in ortasında kaleci Mert Günok tek yumrukla topu ceza sahası dışına gönderiyor.

59. dakikada ceza sahasına girdiği anda Kadir Keleş sol çaprazdan çok sert vuruyor ancak kaleci Mert Günok iki direğin birleştiği noktadan topu çıkarmayı başarıyor.

64. dakikada Fenerbahçe, Caner Erkin ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Caner'in ortasında Egemen Korkmaz kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

70. dakikada Pierre Webo'nun kafayla dolduğu topa Moussa Sow altıpasın içinde kaleye sırtı dönük pozisyonda kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

78. dakikada Emmanuel Emenike yaptığı faul sonrasında topa yere sert şekilde vurduğu gerekçesiyle hakem Özgür Yankaya'dan sarı kart görüyor.

80. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında Emmanuel Emenike altıpasın sol tarafından kafa vuruşunu yapıyor ancak top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

84. dakikada Bilal Kısa'nın sol çaprazdan şutunda top savunmadan geri dönüyor.

86. dakikada Diego hafif sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak top kaleci Oğuz Dağlaroğlu'nun üzerinde kalıyor.

89. dakikada Ricardo Vaz Te, Akhisar Belediyespor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

Akhisar Bld.Spor, Ricardo Vaz Te'nin golüyle maçta bir kez daha öne geçiyor. Ani gelişen kontra atakta topla birlikte süratle ilerleyen Lomano Lua-Lua sağ tarafından hızla gelen Ricardo Vaz Te'yi çok iyi görüyor. Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Ricardo Vaz Te, kaleci Mert Günok'tan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderiyor.

Maç sona erdi.