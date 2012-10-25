Fenerbahçe, AEL Limassol sınavında

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe gruptaki 3. maçında AEL Limassol'a konuk oluyor. Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen 1500'e yakın Fenerbahçe taraftarı KKTC sınırından Kıbrıs Rum kesimine girişte polisler tarafından tek tek bilet ve kimlik kontrolü yapılarak alındı. Öte yandan Kıbrıslı taraftarların olduğu tribünlerde boşluklar olduğu görülürken tribünler tam olarak dolmadı.

Maçtan dakikalar:

-Fenerbahçe, rakibi Limassol'un karşısında Egemen'in kafa golüyle 72. dakikada 1-0 öne geçti

-İkinci yarı oynanıyor

STAT: GSP Stadı

HAKEM: Alexandru Dan Tudor (ROMANYA)

Sarı lacivertliler gruptaki iddiası bir yana, ülke olarak Avrupa sıralamasında çekiştiğimiz Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne üstünlük kurmak için avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek zorunda.

Türkiye, UEFA'da şu an 27 bin 100 puanla 12. sırada. En yakın takipçisi 26 bin 333 puanlı Güney Kıbrıs. Bu sezon sonu sıralaması, 2014-2015'e kaç takımla gideceğimizi belirleyecek. Fenerbahçe'nin en yakın takipçimiz Güney Kıbrıs temsilcisiyle oynayacağı maçtan alacağı galibiyetler aradaki farkın açılmasını sağlayacak.

UEFA sıralamasında ilk 12'de olan ülkeler, şampiyonlar ligi'ne biri direkt, biri üçüncü ön elemeden olmak üzere iki takımla gidiyor. 13 ile 15 . basamak arasında yer alan ülkelerin şampiyonu üçüncü, ikincisi ise ikinci ön eleme turundan itibaren Devler Ligi için mücadele ediyor. 16. sıranın altında yer alan ülkenin sadece şampiyonu o da 4. ön elemeden olmak üzere katılıyor.