Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’i konuk etti. Ligde sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler deplasmanda 4-1 mağlup olduğu Dinamo Zagreb’le Kadıköy’de 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8’e yükselterek gruptaki diğer maçın da golsüz berabere tamamlanmasıyla 13 puana yükselen Dinamo Zagreb’in ardından ikinci olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi.
Maçı baştan sona üstün götüren ancak rakip yarı sahada son hamlelerde, son paslarda ve son vuruşlarda yapılan hatalarla golü bulamayan Fenerbahçe etkili oyunuyla alkış aldı. Ayew’in sakatlığı nedeniyle ilk 11’de başlayan Barış Alıcı da istekli görüntüsü ve etkili oyunuyla alkış alan isimlerin başında geldi.
D Grubu’nda gecenin diğer maçında ise Anderlecht ile konuğu Spartak Trnava 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Dinamo Zagreb lider olarak Fenerbahçe ise ikinci olarak bir üst tura çıkmayı başardı. Gruptaki son maçlarda 13 Aralık’ta Fenerbahçe, Spartak Trnava’ya konuk olacak. Dinamo Zagreb ise Anderlecht’i ağırlayacak.
FENERBAHÇE – DINAMO ZAGREB
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Robert Schörgenhopher
SAAT: 20.55
YAYIN: beIN SPORTS HD1
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel , Hasan Ali, Barış, Jailson, Eljif, Benzia, Valbuena, Frey
TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman
DINAMO ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Dilaver, Ademi, Olmo, Gavranovic, Rrahmani, Gojak, Hajrovic, Théophile-Catherine, Orsic
TEKNİK DİREKTÖR: Nenad Bjelica