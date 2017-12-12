Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur rövanş müsabakasında yarın Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı son antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı.

Engelliler Haftası kapsamında 35 kişilik zihinsel, bedensel engelli çocuk ve genç, Can Bartu Tesisleri\'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen misafirler, teknik direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla fotoğraf çektirdiler.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00’de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Yine pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

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