-FENERBAHÇE AÇIK ARA ÜSTÜN İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 31. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 30 maçta Fenerbahçe 19, Kayserispor ise 4 galibiyet alırken, 7 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın toplam 70 golüne, sarı-kırmızılı ekip 29 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon yapılan maçlarda Kayseri'de taraflar 1-1 berabere kalırken, İstanbul'da gülen taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu. Bu arada, iki ekip arasında ligde yapılan son 9 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kayserispor kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Diğer yandan, 5 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da yapılan maçın ardından iki takım arasında oynanan son 18 lig karşılaşması da golsüz sonuçlanmadı. -KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR- Fenerbahçe ile Kayserispor, yarınki maçla birlikte Kayseri'de 16. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 15 maçta Fenerbahçe 7 galibiyet alırken, 6 maç berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip sadece 2 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 26, Kayserispor ise 12 gol attı. -TARİHİ SKORLAR- Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-95 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta Kayserispor'u 8-1 yendi. Fenerbahçe ayrıca, 2004-05 sezonunda, 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de rakibini 7-0 mağlup ederken, 53. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sine Kayserispor maçlarında imza attı.