-FENERBAHÇE ACIBADEM'E DAVET İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nın, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Dünya Kulüplerarası Bayanlar Voleybol Şampiyonası'na davet edildiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bayan voleybol takımına, Katar'da düzenlenecek şampiyona için özel davetiye gönderildiği bildirildi. Bayanlarda 18 yıl aradan sonra düzenleneceği belirtilen şampiyona için gönderilen ''wild card'' (kontenjan hakkı) davetiyesinde, Fenerbahçe Acıbadem'in geçen sezon Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlardan söz edildiği belirtildi. Fenerbahçe Acıbadem'in, Doha'da 15-21 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada, Afrika, Asya, Amerika ve Avrupa kıtalarının şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi ülkenin şampiyonu ile mücadele edeceği kaydedildi. Sarı-lacivertli ekibin geçen sezon, Indesit Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştığı İtalyan Bergamo takımının da organizasyonda yer alacağı bildirildi.