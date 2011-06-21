-FENERBAHÇE ACIBADEM'DEN 4 TRANSFER İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe Acıbadem, 4 Türk oyuncuyla sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, bayan voleybol takımının Yeon Koung Kim ve Logan Tom gibi dünyaca ünlü isimlerin yanına kaliteli yerli oyuncular transfer ederek, daha da güçlendirdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, geçen sezon Galatasaray Medical Park forması giyen libero Merve Dalbeler ve pasör Zeynep Seda Uslu Eryüz'ü, İtalya'nın Risso Scotti Pavia takımından orta oyuncu Duygu Bal'ı ve Bursa Nilüfer Belediyesi'nden libero Didem Ege'i kadrosuna dahil ettiği bildirildi. Oyuncular hakkında şu bilgiler verildi: Duygu Bal: 25 Mart 1987 Ankara doğumlu oyuncu 1.90 boyunda, 73 kilo ve orta oyuncu olarak oynuyor. Duygu, daha önce Emlakbank TOKİ, Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom ve Risso Scotti Pavia takımlarında görev aldı. Oyuncu 187 kez milli formayı giydi. Zeynep Seda Uslu Eryüz: 30 Ekim 1983 İstanbul doğumlu oyuncu 1.80 boyunda 69 kilo ve pasör mevkiinde görev alıyor. Daha önce Vakıfbank Güneş Sigorta, Eczacıbaşı, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen oyuncu 20 kez milli takımda görev yaptı. Merve Dalbeler: 27 Haziran 1987 doğumlu libero 1.80 boyunda ve 67 kilo. Daha önce Haznedarspor, Eczacıbaşı, Yeşilyurt ve Galatasaray’da oynayan sporcu 150 kez milli takım forması giydi. Didem Ege: 31 Mayıs 1988 Yalova doğumlu oyuncu, 1.72 boyunda, 60 kilo ve libero mevkinde görev yapıyor. Daha önce ENKA, Eczacıbaşı, Clemson ve Bursa Nilüfer Belediyesi'nde oynayan Didem, 20 kez de milli takım forması giydi.