Fenerbahçe Acıbadem şampiyonluk için



Aroma Bayanlar Birinci Ligi play-off final serisinde yarın Fenerbahçe Acıbadem ile Eczacıbaşı Zentiva karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 önde olan sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.



Aroma Bayanlar Birinci Voleybol Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Zentiva ile Fenerbahçe Acıbadem yarın karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Play-off final serisinde 3. maçı kazanarak 2-1 öne geçen Fenerbahçe Acıbadem, bu mücadeleyi de kazanması durumunda 2008-2009 sezonu Türkiye Şampiyonu olacak.



Karşılaşmayı Eczacıbaşı Zentiva'nın kazanması durumunda da seride durum 2-2'ye gelecek ve şampiyonu 30 Nisan Perşembe günü aynı salonda yapılacak 5. maç belirleyecek.



İki ekip arasındaki final serisinin ilk maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe Acıbadem, ikinci maçta rakibine 3-0 yenilip, üçüncü maçı da 3-1'lik skorla geçmişti.



