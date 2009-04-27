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Spor

Fenerbahçe Acıbadem şampiyonluk için

27 Nisan 2009 20:23


Aroma Bayanlar Birinci Ligi play-off final serisinde yarın Fenerbahçe Acıbadem ile Eczacıbaşı Zentiva karşı karşıya gelecek. Seride 2-1 önde olan sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Aroma Bayanlar Birinci Voleybol Ligi play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Zentiva ile Fenerbahçe Acıbadem yarın karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Play-off final serisinde 3. maçı kazanarak 2-1 öne geçen Fenerbahçe Acıbadem, bu mücadeleyi de kazanması durumunda 2008-2009 sezonu Türkiye Şampiyonu olacak.

Karşılaşmayı Eczacıbaşı Zentiva'nın kazanması durumunda da seride durum 2-2'ye gelecek ve şampiyonu 30 Nisan Perşembe günü aynı salonda yapılacak 5. maç belirleyecek.

İki ekip arasındaki final serisinin ilk maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe Acıbadem, ikinci maçta rakibine 3-0 yenilip, üçüncü maçı da 3-1'lik skorla geçmişti.

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