-Fenerbahçe Acıbadem ile yollarını ayırdı İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Futbol Federasyonunun, Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararının ardından, sarı-lacivertli kulüp, bayan voleybol takımının sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Acıbadem ile sözleşmenin yenilenmemesi kararı, ''Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bayan voleybol takımımızın sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu ile yeni sezon için sponsorluk anlaşmasının yenilenmemesi kararı yönetimimiz tarafından alınmıştır'' şeklinde ifadelerle duyuruldu.