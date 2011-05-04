-FENERBAHÇE ACIBADEM FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde play-off yarı final serisinin 2. maçında Fenerbahçe Acıbadem, Galatasaray Medical Park'ı 3-0 yenerek, finale yükseldi. Maça seride 1-0 önde olmanın avantajıyla başlayan Fenerbahçe Acıbadem, konsantre olmakta zorlandı. İyi savunma yapan Galatasaray Medical Park, ilk setin başlarında rakibine 13-10 üstünlük kurduysa da sarı-lacivertli takım, Eda ve İpek'in hücumdaki iyi oyunlarıyla üstünlüğünü kurdu ve ilk seti 25-23 kazandı. 2. sette iyi savunma yapan ev sahibi takım, özellikle İpek'in sayılarıyla rahat bir oyun çıkardı ve bu seti de 25-16 aldı. Son sette rakibin direncini tamamen kıran Fenerbahçe Acıbadem, 25-18 seti alarak karşılaşmayı 3-0 kazandı. Serinin ilk maçını da 3-0 kazanan Fenerbahçe Acıbadem, rakibiyle oynadığı 2. karşılaşmayı da kazanarak seride durumu 2-0 yaptı ve finale çıktı. Sarı-lacivertli takım, yarı final serisinin diğer ayağında Eczacıbaşı VitrA'yı geçen Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom ile finalde karşı karşıya gelecek. -MAÇTAN NOTLAR- Karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe Acıbadem finale çıkmanın sevincini coşkuyla yaşadı. Fenerbahçe Acıbademli oyuncular kendilerini desteklemek üzere salona gelen az sayıdaki taraftarla finale çıkmanın sevincini yaşadı. İki takım arasındaki karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Ali Koç, futbol takımının Brezilyalı oyuncusu Alex de Souza, eşi ve kızıyla izledi. Fenerbahçeli taraftarlar, Alex'in salona gelişi sırasında Brezilyalı futbolcuya sevgi gösterisinde bulundular. Taraftarlar, maç sırasında başarılı oyuncuyla fotoğraf çektirip, kendisinden bol bol imza aldılar. Alex, maç sonrası sahaya inerek aynı zamanda vatandaşı olan voleybol takımı antrenörü Ze Roberto'yu kutladı. Brezilyalı oyuncu, daha sonra Galatasaray Medical Park'ın kaptanı Arzu ile fotoğraf çektirdi. Karşılaşma sonrası Galatasaray Medical Parklı oyuncular kariyerini bu maçla sonlandıran 41 yaşındaki kaptanları Arzu Göllü'yü pankartla uğurladılar. Üzerinde kaptanlarının resminin bulunduğu tişörtleri giyen sarı-kırmızılı oyuncular, ''Efsane kaptan her şey için teşekkürler'' yazılı pankartla bu oyuncunun parlak kariyerinin mutluluğunu paylaştılar. Fenerbahçeli taraftarlar da alkışlarla Arzu'ya sevgi gösterisinde bulunurken, sarı-lacivertli oyuncular da aynı şekilde bu oyuncuya jest yaptılar. Salon: Burhan Felek Hakemler: İlhami Şenyurt xxx, Metin Korkut xxx Fenerbahçe Acıbadem: Naz xx, Sokolova xxx, İpek xxx, Skowronska xxx, Osmokrovic xxx, Eda xxx, (Songül xx, Nihan x, Yağmur x) Galatasaray Medical Park: Erika xx, Özlem x, Djerisilo xx, Deniz xx, Gökçen xx, Seda x, (Funda xx, Malpica x, Merve x, Gamze x) Setler: 25-23, 25-16, 25-18 Süre: 74 Dakika (27, 23, 24)