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Spor

Fenerbahçe Acıbadem finale çıkamadı

Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı, CEV Kupası dörtlü final maçlarının ilkinde İtalya’dan Asystel Novara’ya yenildi.

15 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı, Avrupa Konfederasyon (CEV) Kupası dörtlü final maçlarının ilkinde İtalya’dan Asystel Novara’ya yenildi.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan ‘Dişi Kanarya’, ikinci teknik moladan sonra düşüşe geçti ve ilk seti 25-18 kaybetti. İkinci set başa baş geçerken İtalyan ev sahipleri, 25-22’lik skorla setlerde 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Son sette son ana kadar çekişme vardı. 22-22’lik eşitlikten sonra üst üste üç sayı alan Asystel Novara finale çıkan takım oldu. Fenerbahçe bugün üçüncü olmaya çalışacak.

Bu arada Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi’nde DYO Karşıyaka Nilüfer Bld.’yi 3-1, Eczacıbaşı Ankara İller Bankası’nı 3-0, Vakıfbank Güneş Sigorta da Gazi Üniversitesi’ni 3-0 yendi

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