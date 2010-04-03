Fenerbahçe Acıbadem finalde

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Bu sonuçla Fenerbahçe Acıbadem, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 11. maçında 11. galibiyetini elde ederken adını hem finale hem de tarihe yazdırmış oldu.Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, iki İtalyan ekibi Asystel Novara ile Voley Bergamo arasındaki karşılaşmanın galibi olacak. Final maçı yarın (4 Nisan 2010) 18:30'da oynanacak.