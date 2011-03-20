-FENERBAHÇE ACIBADEM AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ İSTANBUL (A.A) - 20.03.2011 - Voleybol Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ndeki üçüncülük maçında Fenerbahçe Acıbadem, İtalyan ekibi Scavolini Pesaro'yu 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla, geçen sezon ikinci olduğu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ise üçüncülüğü elde etti. Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom karşısında dün final biletini kaptıran Fenerbahçe Acıbadem, moral bozukluğunu atamadığını ilk setteki oyunuyla gösterdi ve varlık gösteremediği bu bölümü 25-12 kaybetti. Daha sonra toparlayan ve maça ağırlığını koymaya başlayan sarı-lacivertliler, Seda, Shashkova ve Osmokrovic'in etkili oyunuyla diğer 3 seti de 25-21'lik skorlarla kazanmasını bildi. Salon: Burhan Felek Hakemler: Volker Schiemenz xxx (Almanya), Milan Labista xxx (Çek Cumhuriyeti) Fenerbahçe Acıbadem: Fofao x, Shashkova xxx, Fürst xx, Skowronska xx, Osmokrovic xxx, Eda xx (Songül xxx, Naz xx, Yağmur x, Seda xxx, Nihan xx, İpek x) Scovolini Pesaro: Ferretti xx, Senna Usic xx, Manzano xx, Flier xx, Saccomani xx, Guiggi xx (De Gennaro xx, Pascucci x, Marija Usic x) Setler: 12-25, 25-21, 25-21, 25-21 Süre: 99 Dakika (20, 25, 27, 27)