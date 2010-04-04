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Spor

Fenerbahçe Acıbadem Avrupa ikincisi

Indesit Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı Fenerbahçe Acıbadem, İtalyan Voley Bergamo'ya yenildi.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - Indesit Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı Fenerbahçe Acıbadem, 3-2'lik setlerle Voley Bergamo'ya yenildi ve Avrupa ikincisi oldu. Finale kadar yenilgisiz gelen Acıbadem Fenerbahçe ilk iki seti İtalyan rakibi Voley Bergamo'ya vermesine rağmen pes etmedi ve maçı beşinci sete uzattı; ancak istediğini elde edemedi.





Indesit Şampiyonlar Ligi'nin favorisi Bergamo ile başabaş bir mücadele çıkaran Acıbadem Fenerbahçe bir ucundan tuttuğu Avrupa Şampiyonluğu kupasını elde edemedi. Daha önce üç kere finaİde oynayan Voley Bergamo, tecrübesinin ve defansif özelliğinin etkisiyle biraz daha disiplinli bir takım görüntüsü çizdi.


İlk iki sete galip başlayan Fenerbahçe set sonlarında defans hataları ve rakiplerinin bloklarına takılarak maçı kaybetme noktasına geldi. Ancak üçüncü ve dördüncü sette etkili oynayarak rakibini hem moral hem de fizik olarak sahadan sildi. Özellikle dördüncü sette farkı yer yer sekiz sayıya kadar çıkardı.


Final setinde İtalyan takımı toplanarak Fenerbahçe Acıbadem'i başarılı servislerle maçtan düşürdü ve 15-9'luk setle Avrupa Şampiyonu oldu.


Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu Gamova oldu. Gamova kritik noktalarda smaçlarıyla rakibinden puan almayı bildi; ancak galibiyet için yeterli olamadı.


                  Fenerbahçe Acıbadem        Voley Bergamo

Setler                          22                                   25     
                                     21                                   25
                                     25                                   22
                                     25                                   20
                                     9                                     15

 
Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)
 

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