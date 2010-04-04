Fenerbahçe Acıbadem Avrupa ikincisi

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Indesit Şampiyonlar Ligi'nin favorisi Bergamo ile başabaş bir mücadele çıkaran Acıbadem Fenerbahçe bir ucundan tuttuğu Avrupa Şampiyonluğu kupasını elde edemedi. Daha önce üç kere finaİde oynayan Voley Bergamo, tecrübesinin ve defansif özelliğinin etkisiyle biraz daha disiplinli bir takım görüntüsü çizdi.İlk iki sete galip başlayan Fenerbahçe set sonlarında defans hataları ve rakiplerinin bloklarına takılarak maçı kaybetme noktasına geldi. Ancak üçüncü ve dördüncü sette etkili oynayarak rakibini hem moral hem de fizik olarak sahadan sildi. Özellikle dördüncü sette farkı yer yer sekiz sayıya kadar çıkardı.Final setinde İtalyan takımı toplanarak Fenerbahçe Acıbadem'i başarılı servislerle maçtan düşürdü ve 15-9'luk setle Avrupa Şampiyonu oldu.Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu Gamova oldu. Gamova kritik noktalarda smaçlarıyla rakibinden puan almayı bildi; ancak galibiyet için yeterli olamadı.Setler 22 2521 2525 2225 209 15Yazı: Can Barış Çevik (MİHA)