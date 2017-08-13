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Spor

Fenerbahçe, Aboubakar için Porto'lu yöneticilerle masaya oturdu

Sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki van Persie'yi Feyenoord'a satmak istiyor

13 Ağustos 2017 14:05

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, forvet hattına takviye için geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayan Porto oyuncusu Vincent Aboubakar’ı düşünüyor. Roberto Soldado’nun transferinin ardından Robin van Persie ile yolları ayırmayı düşünen sarı-lacivertliler, Aboubakar için Porto’lu yöneticilerle masaya oturdu.

Sporx’in haberine göre; takıma geldiğinden beri bir türlü beklentileri karşılayamayan ve sık sık sakatlık sorunları yaşayan Robin van Persie’yi elden çıkartmak isteyen Kanarya, Hollandalı futbolcuyu bir an önce ona talip olan Feyenoord’a satmak istiyor.

25 yaşındaki Aboubakar’ın, kulüplerin anlaşması halinde yeniden Türkiye’de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken Fenerbahçe, gelecek günlerde netlik kazanması beklenen bu transfer için kaynak yaratılması adına harekete geçmiş durumda.

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