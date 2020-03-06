Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu yönetime Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'yı tavsiye etti.



Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Avcı'nın Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini kaydeden Belözoğlu, görüşülmesinde fayda olduğunu dile getirdi.

Belözoğlu'nun bu girişiminden sonra başkan Ali Koç'un Avcı ile görüşmeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Avcı göreve geldiği taktirde Emre Belözoğlu sportif direktör olarak değil, yardımcı antrenör olarak görev alacak.

İstanbulspor ve Başakşehir'de görev alan Avcı, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırdı.