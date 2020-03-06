T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaştı iddiası

06 Mart 2020 13:35

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu yönetime Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'yı tavsiye etti.

Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı Avcı'nın Fenerbahçe'de başarılı olabileceğini kaydeden Belözoğlu, görüşülmesinde fayda olduğunu dile getirdi.

Belözoğlu'nun bu girişiminden sonra başkan Ali Koç'un Avcı ile görüşmeyi kararlaştırdığı öğrenildi. Avcı göreve geldiği taktirde Emre Belözoğlu sportif direktör olarak değil, yardımcı antrenör olarak görev alacak.

İstanbulspor ve Başakşehir'de görev alan Avcı, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırdı.

ETİKETLER

abdullah avcıfenerbahçeteknik direktör
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24