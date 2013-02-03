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Spor

Fenerbahçe 90. dakika golüyle Sivasspor'a yenildi

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında karşılaştı, son dakika golüyle Fenerbahçe kendi sahasında Sivasspor'a yenildi

03 Şubat 2013 23:12


Fenerbahçe ve Sivasspor , Süper Lig 2012-2013 sezonu 20. hafta maçında, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda  karşı karşıya geldi.  Sivasspor, 90. dakikada Eneramo'nun attığı golle 2-1 öne geçti.


Fenerbahçe kalede Volkan, savunmada; Gökhan Gönül, Egemen, Bekir, Ziegler orta sahada; Cristian, Emre, Meireles forvette ise Kuyt, Webo, Sow 11'i ile sahaya çıktı.

Sivasspor ise karşılaşmaya kalede Borjan savunmada; Erhan, Navratil, Ümit, Ziya orta alanda; Grosicki, Kadir, Erman, Adem, Aatif Chahechouhe forvette ise Eneramo 11'i ile sahaya çıktı.

Sivasspor 11. dakikada Eneramo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Eneramo sol kanatta topla buluştu, ceza sahası içine girdi, uzak köşeye sert vurdu ve top kaleci Volkan'ın kolunun altından ağlarla buluştu.

37. dakikadaki Fenerbahçe atağında, Sow ceza sahası içinde savunmada Ziya'nın müdahelesi ile yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe'de Kuyt penaltıyı kullandı, sol üst köşeye vurdu ve top üst direkten geri geldi.

Fenerbahçe 54. dakikada Webo'nun attığı gol ile durumu 1-1 yaptı. Ziegler sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Webo iki kişi arasından yükseldi kafayı vurdu ve top köşeden ağlarla buluştu.

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