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Spor

FENERBAHÇE 9 OYUNCUDAN YOKSUN ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A)

20 Ekim 2010 17:27

-FENERBAHÇE 9 OYUNCUDAN YOKSUN ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra salonda kuvvet çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, sahada 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Antrenmana gribal enfeksiyon geçiren Alex de Souza, solunum yolları enfeksiyonu geçiren Joseph Yobo, bebeği olduğu için izinli olan Fabio Bilica, tedavisi devam eden Selçuk Şahin, takımdan ayrı çalışan Uğur Boral, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Gökay Iravul, Okan Alkan, Berk Elitez ve ülkesinde tedavisi süren Daniel Güiza katılmadı. -AKŞAM ANTRENMANI İPTAL- Sarı-lacivertlilerin akşam saatlerinde basına açık olarak gerçekleştireceği antrenman teknik direktör Aykut Kocaman tarafından iptal edildi. Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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