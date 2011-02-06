-FENERBAHÇE 9 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, 21. haftada 14 Şubat Pazartesi günü Kayserispor ile kendi sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda, dünkü maçta forma giyen oyuncuların yenileme antrenmanı, diğer futbolcuların da top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda 4 minyatür kaleli maç yaptıkları kaydedildi. Fenerbahçe'de milli takımlara giden 9 oyuncunun antrenmana katılmadığı ifade edildi. Türkiye'nin Güney Kore ile yapacağı hazırlık maçı için milli takım aday kadrosuna çağrılan Volkan Demirel, Mert Günok, Gökhan Gönül ve Emre Belözoğlu'nun antrenmanda yer almadığı belirtildi. Nijeryalı Joseph Yobo'nun ülkesinin Sierra Leone, Senegalli futbolcular Issiar Dia ve Mamadou Niang'ın ülkelerinin Gine ile Slovak oyuncu Miroslav Stoch'un Slovakya'nın Lüksemburg ile ve Brezilyalı oyuncu Andre Santos'un da Brezilya'nın Fransa ile yapacağı hazırlık maçları nedeniyle milli takımlara gittiği kaydedildi. Bu arada, soğuk algınlığı rahatsızlığı bulunan Özer Hurmacı'nın da antrenmana katılmadığı, Uğur Boral'ın ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde, tesislerde ayrı bir programla çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. -YARIN İZİN YAPACAKLAR- Fenerbahçeli futbolcular, yarın izin yapacak. Sarı-lacivertlilerin, Kayserispor maçının hazırlıklarına, 8 Şubat Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edeceği, antrenmanın basına açık yapılacağı bildirildi.