-FENERBAHÇE: 89 - MKB EUROLEASİNG: 72 İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi (B) Grubu'ndaki 3. hafta maçında Macaristan'ın MKB Euroleasing takımını 89-72 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Taurasi, Taylor ve Matovic'in basketleriyle maçın başından itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve periyotun bitimine 3 dakika 47 saniye kala Horakova'nın basketiyle farkı 17 sayıya (27-10) çıkardı. Sarı-lacivertliler 1. periyotu da 31-21 önde kapadı. İkinci periyotta da Taurasi ve Taylor ile skor üreten Fenerbahçe, ilk yarıyı da 17 sayı farkla 54-37 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyunun sürdüren sarı-lacivertliler, Taurasi'nin basketiyle 23. dakikada farkı 23 sayıya (64-41) kadar çıkardı ve son periyoda da 75-56 önde girdi. Son periyotta konuk ekip Honti'nin arka arkaya attığı basketlerle son 3 dakikaya girilirken farkı 13 sayıya (81-68) indirmesine karşın, Fenerbahçe farkın daha fazla kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu galibiyetle grupta yaptığı 3. maçını da kazanırken, MKB Euroleasing ise ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler de izledi. Salon: Caferağa Hakemler: Boris Gabara xxx (Slovakya), Uros Obrknezevic xxx (Sırbistan), Alakbar Hasanov xxx (Azerbaycan) Fenerbahçe: Horakova xxx 12, Taurasi xxxx 26, Taylor xxx 16, Matovic xxx 20, Nevriye xxx 7, Esmeral x, Birsel xx, Nevlin xx 6, Vajda xx 2 MKB Euroleasing: Honti xx 10, Holt xx 12, McCoughtry xxx 19, Krivacevic xx 14, Tamane xx 8, Abramzon xx 7, Füresz x 2, Szabo x, 1. Periyot: 31-21 Devre: 54-37 3. Periyot: 75-56