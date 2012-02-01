-Fenerbahçe: 86 - Perfumerias Avenida: 64 İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu son maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 86-64 mağlup ederek, grubunu yenilgisiz lider tamamladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, pota altında Tamane ile etkili olurken, Taylor'ın da skora katkısı ile rakibine üstünlük sağladı ve ilk çeyreği 14 sayı farkla 29-15 önde tamamladı. İkinci periyoda hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada farkı 24 sayıya (45-21) çıkardı. Ancak son 2 dakikada sayı bulamayan sarı-lacivertliler, devreyi 45-25 önde bitirdi. Karşılıklı basketlere sahne olan 3. periyot da Fenerbahçe'nin 63-44 üstünlüğüyle sona erdi. Son periyotta konuk ekip, Bonner ve Antoja'nn basketleriyle 36. dakikada farkı 12 sayıya kadar (71-59) indirdi. Ancak yeniden toparlanan Fenerbahçe, farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmadan 22 sayı farkla 86-64 galip ayrılarak, grubunu namağlup lider tamamladı. Salon: Caferağa Hakemler: Ivo Dolinek xx (Çek Cumhuriyeti), Keith Williams xx(İngiltere), Sergiy Zashchuk xx (Ukrayna) Fenerbahçe: Birsel xxx 8, Taylor xxx 15, McCoughtry xxx 14, Nevriye xxx 10, Tamane xxx 10, Matovic xxx 20, Babkina xx 6, Esmeral xx 3, Kübra x Perfumerias Avenida: Sanchez xx 8, Fernandez xx 7, Xargay x 5, Bonner xxx 20, De Souza x 6, Antoja xx 8, Feaster x, Pascua x 5, Vajda x 5 1. periyot: 29-15 Devre: 45-25 3. periyot: 63-44