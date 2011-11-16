-Fenerbahçe: 84 - Nadezhda: 72 İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (B) Grubu'ndaki 5. maçında Rusya'nın Nadezhda takımını 84-72 yendi. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle grupta üst üste 5. maçını da kazanarak, 5'te 5 yaptı. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadele dengede giderken son bölümde üst üste hücumlarda isabet kaydedemeyen Fenerbahçe karşısında Rus ekip, Danilochkina ile bulduğu 3 sayılık basketle birinci periyodu 21-16 önde geçti. İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, Mccoughtry ve Tamane ile etkili olarak 4,5 dakikalık süre içinde rakibi karşısında 14-4'lük seri yaparak 30-25'lik üstünlük yakaladı. Rus ekip 18. dakikanın başında 35-35'lik eşitliği sağlasa da Birsel'in 3'lüğüyle tekrar öne (38-35) öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi 44-40 önde tamamladı. İkinci yarıya tutuk başlayan, ancak daha sonra savunmada rakibini durdurup hücumlarda pota altında Matovic ile etkili olan Fenerbahçe, Taylor'un da skora önemli katkısıyla 17 sayı farka ulaşıp 3. periyodu 72-55 önde geçti. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe karşılaşmayı 84-72 kazandı. Salon: Caferağa Hakemler: Milan Mazic xx (Sırbistan), Ognjen Jokic xx (Karadağ), Alakbar Hasanov xx (Azerbaycan) Fenerbahçe: Birsel xxx 5, Taylor xxx 19, Mccoughtry xxxx 18, Tamane xxx 7, Nevriye xxx 10, Matovic xxx 20, Esmeral xx 5, Olcay x Nadezhda: Berseneva x, Danilochkina xx 14, Douglas xxx 22, Brunson xxx 18, Verameyenka xx 7, Zakalyuzhnaya x 4, Ruzanova x 4, Ovcharenko x, Lagunova x, Zhedik x 3 1. Periyot: 16-21 Devre: 44-40 3. Periyot: 72-55 Beş faul alan: 33.27 Zakalyuzhnaya (Nadezhda)