-FENERBAHÇE 82 PUANLA ŞAMPİYON OLDU SİVAS (A.A) - 22.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Sivasspor'u 4-3 yenen Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunu 82 puan ve averajla zirvede tamamlayarak şampiyon oldu. Sezonun son haftasına, zirve için yarıştığı Trabzonspor ile aynı puanla (79 puan) ancak averaj üstünlüğüyle lider giren sarı-lacivertli ekip, Sivas deplasmanında da kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta Cumhuriyet Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe, Sivasspor karşısında aldığı galibiyetle Spor Toto Süper Lig'de lig şampiyonluğuna ulaşarak Sivasta ikinci kez kupanın sahibi oldu. Ligde 2005-2006 sezonunda ve geçen sezon son haftalarda aldığı beraberliklerle şampiyonluklar yitiren Fenerbahçe, bu sezon son haftada takılmadı. -1-1 FENERBAHÇE TRİBÜNLERİNİ GERDİ- Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Andre Santos'un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de taraftarlar tribünlerde büyük bir coşku yaşarken, 20. dakikada gelen Sivasspor golü tribünlerdeki büyük çoğunluğu sessizliğe soktu. Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu kale arkası tribünü tezahüratlarına devam ederken, diğer tribünlerdeki taraftarlar bir süre sessiz bir şekilde maçı takip etti. Fenerbahçe'de 41. dakikada gelen gol tribünleri tekrar hareketlendirdi. İkinci yarıda atılan gollerle rahatlayan taraftarlar özellikle 67. dakikada Yobo'nun skoru 4-2'ye getiren golünden sonra tribünlerde şampiyonluk tezahüratları yapmaya başladı. Sivasspor'un 90+1. dakikada Erman ile bulduğu gol skoru 4-3'e getirirken, Fenerbahçe tribünleri son bir dakikada da kısa süreliğine de olsa büyük stres yaşadı. Tribünlerde meşaleler yakan Fenerbahçeli taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı. Yakılan meşaleler nedeniyle son dakikalarda sahanın üzerinde duman tabakası oluştu. -ALEX'TEN SİVASSPOR'A FRİKİK TARİFESİ- Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, ligde bu sezon Sivasspor filelerine attığı 2 golü de frikikten attı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında serbest vuruştan frikik golü atan Brezilyalı, bu akşamki mücadelede de rakip fileleri 51. dakikada aynı şekilde havalandırdı. -SAKATLANAN GÖKHAN GÖNÜL DEVAM EDEMEDİ- Fenerbahçe'de ilk yarıda sakatlık geçiren Gökhan Gönül maça devam edemezken, bu futbolcunun yerine 30. dakikada Bekir oyuna girdi. İlk dakikalarında sakatlık geçiren Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, yerine Bekir oyuna girecekken sağlık ekibinin müdahalesinden sonra yedek kulübesine devam etmek istediğini bildirerek maça devam etti. Ancak ilerleyen bölümde ağrıları artınca Gökhan oyundan alındı. -STOCH-CRİSTİAN DEĞİŞİKLİĞİ- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk yarıda orta alandaki savunmanın aksadığını görünce ikinci yarıya Stoch'un yerine Cristian'ı alarak başladı. Stoch'un ilk yarıda görev yaptığı orta alanın solunda ikinci yarıda forvet oyuncusu Niang görev yaparken, ileri uçta sadece Alex kaldı. -TRİBÜNDE GERGİNLİK- Karşılaşmanın ikinci yarısında atılan gollerden sonra VIP tribününde Sivassporlular ile Fenerbahçeliler arasında tartışmalar yaşandı. Bir ara protokol tribününe de yansıdığı görülen tartışmalarda sinirlenen Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Nihat Özbağı'nı, bir diğer yönetici Nihat Özdemir sakinleştirdi. -ALEX DE SOUZA, "GOL KRALI" OLDU Fenerbahçe'de, takım kaptanı Alex de Souza da ''Gol Kralı'' unvanını aldı. Sezon boyunca oynadığı 33 lig maçında 28 kez fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, en yakın takipçisi 19 gollü Trabzonsporlu Burak Yılmaz'a 9 gol fark atarak, tacı taktı. 2006-2007 sezonundan sonra 2. kez ''Gol Kralı''' olan Alex, aynı zamanda Türkiye'de bu unvanı 2. kez yaşayan ilk yabancı futbolcu oldu. -FENERBAHÇE, GALATASARAY'I GEÇTİ- Şampiyonluk sayısını bu akşam 18'e çıkararak, Galatasaray'ı (17) geride bırakan Fenerbahçe, Alex de Souza'nın ''Gol Kralı'' olmasıyla, ezeli rakibini bu alanda da geçti. Ligin en çok gol atan toplam 36 futbolcusu, 15 ayrı takımdan çıkarken, Fenerbahçe 15 kez bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulundurdu ve 14 kezle Galatasaray ile paylaştığı rekoru tek başına eline geçirdi. Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ise 3'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı. Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve Ankaragücü 3'er, Adanaspor ve Kayserispor 2'şer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor ve Konyaspor da 1'er kez ''Gol Kralı'' çıkardı. -53 SEZONDA 36 KRAL- Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 53 sezonda 31'i Türk, 5'i yabancı olmak üzere toplam 36 futbolcu ''Gol Kralı'' unvanını kazandı. Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile en fazla ''Gol Kralı'' unvanını alan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu halen elinde bulunduruyor. Ligin ilk ''Gol Kralı'' Galatasaraylı Metin Oktay, son ''Gol Kralı'' ise Fenerbahçeli Alex de Souza oldu. -METİN OKTAY'IN REKORU- Lig tarihinde en fazla ''Gol Kralı'' olan futbolcu unvanı, Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'a ait. Aynı zamanda ligin ilk ''Gol Kralı'' olan Metin Oktay, 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965 ve 1968-1969 sezonlarında toplam 6 kez ''Gol Kralı'' olarak, lig tarihine adını yazdırdı. Metin Oktay'ı 5 kezle Tanju Çolak, 3'er kezle de Cemil Turan, Aykut Kocaman ve Hakan Şükür izliyor. -TANJU ÇOLAK, TARİHE GEÇTİ- Lig tarihinin geride kalan 53 sezonunda, ''Gol Kralları'' içinde en fazla golle bu unvanı yakalayan futbolcu Tanju Çolak oldu. Çolak, 1987-1988 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atarak, Metin Oktay'a ait 38 gollük rekoru kırdı ve Türk futbol tarihine altın harflerle geçti. Tanju Çolak ayrıca, 5 kez yakaladığı ''Gol Kralı'' unvanına 3 ayrı kulüpte ulaşarak, ayrı bir rekor kırdı. Golcü futbolcu, 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında Samsunspor, 1987-1988 ve 1990-1991 sezonlarında Galatasaray, 1992-1993 sezonunda da Fenerbahçe formasıyla ''Gol Kralı'' oldu. -YABANCI ''KRALLAR''- Lig tarihinde şimdiye dek yalnızca 5 yabancı futbolcu ''Gol Kralı'' unvanını yakalayabildi. Galatasaray formasını giyen Boşnak Tarık Hosiç, 1983-1984 sezonunda 16 gol atarak, lig tarihinde en çok gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Trabzonspor'un Gürcü futbolcusu Shota Arveladze, 1995-1996 sezonunda 25 gol atarak, ''Gol Kralı'' olan ikinci yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, 2006-2007 sezonunda tahta çıkarken, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk yabancı ''Gol Kralı'' unvanını aldı. Alex bu sezon da 28 golle tacı taktı ve iki ayrı sezonda ''Gol Kralı'' olan ilk yabancı unvanını aldı. Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros 2008-2009 sezonunda 20 golle zirveye adını yazdırdı. Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Aziza Makukula ise 2009-2010 sezonunda 21 golle bu unvanı yakaladı. Bu arada, ligin 53 sezonluk geçmişinde sadece 6 kez tahta çıkan yabancı ''Gol Kralları'', son 5 sezonun ise 4'ünde zirvede yer aldı. -SADECE 5 TAKIM ŞAMPİYON OLDU- Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla da Süper Lig'de, geride kalan 53 sezonda şampiyonlukları 5 ayrı takım paylaştı. 1959'da başlayan ligde şimdiye dek Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor dışında, 53 sezonda şampiyonluk sevincini yaşayan takım çıkmadı. Lig tarihinde Fenerbahçe 18, Galatasaray 17, Beşiktaş 11, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez mutlu sona ulaştı. -İLK VE SON ŞAMPİYON FENERBAHÇE- 1959 yılında ilk kez düzenlenen Birinci Futbol Ligi'nde ilk şampiyonluğu Fenerbahçe kazandı. İki ayrı grupta birinciliği elde eden ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 53. sezonu geride bırakan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım oldu. Lig tarihinde son şampiyonluğu ise bu akşamki maçların ardından mutlu sona ulaşan Fenerbahçe elde etti. -EN AZ SÜRE BEKLEYEN FENERBAHÇE- Ezeli rakipler arasında şampiyonluk için en az süre bekleyen takım olarak Fenerbahçe dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadarki en uzun süreli şampiyonluk hasreti 7 sezon sürdü. 1988-1989 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, 7 sezon bekledikten sonra, 1995-1996 sezonunda Carlos Alberto Parreira yönetiminde ipi göğüsledi. -TRABZONSPOR'UN BÜYÜK ÖZLEMİ- Lig şampiyonluğunu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı olan Trabzonspor ise bu akşam bir kez daha mutlu sona yaşayamazken, son yıllarda şampiyon olamamanın sıkıntısını yaşıyor. Son lig şampiyonluğunu 1983-1984 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yaşayan bordo-mavililer, o tarihten bu yana geçen 27 sezondur şampiyonluğa hasret. -GALATASARAY'IN REKORU- Galatasaray, üst üste en çok şampiyonluğa ulaşan takım unvanının sahibi. Lig tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti. -ÜST ÜSTE 3'ER KEZ ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR- Bunun yanı sıra Galatasaray 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında, Trabzonspor 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste 3'er kez şampiyonluğa ulaşma başarısını gösterdi. Toplam 18 kezle, en çok şampiyonluk sahibi takım unvanının sahibi Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor. -BURSASPOR TARİH YAZDI- Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, Türk futbol tarihinde ''Dört Büyükler'' dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını aldı. Ertuğrul Sağlam yönetiminde tarih yazan yeşil-beyazlı ekip, aynı zamanda Trabzonspor'un dışında şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ikinci ekip oldu. -BEŞİKTAŞ'IN 2 ŞAMPİYONLUĞU- Beşiktaş Kulübü'nün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 13 olarak tescillendi. Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun konuyla ilgili almış olduğu karara ilişkin Beşiktaş Kulübü'nün açıklaması şöyle: ''Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu; 09.05.2002 tarihinde yaptığı toplantısında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarımızın onaylanması talebimizi yerinde ve haklı görerek Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün var olan 2 şampiyonluğunun Türkiye şampiyonluğu olarak Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştır.'' Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinde yer alan açıklama da şöyle: ''Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarih TFF tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulu'nun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı tahtında Beşiktaş Kulübü'nün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi sebebi ile toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından 2 fazladır.'' -KOCAMAN TARİHE GEÇTİ Fenerbahçe 18. kez şampiyon olurken, teknik direktör Aykut Kocaman da tarihe geçti. Sarı-lacivertli takımı 4 yıl sonra mutlu sona ulaştıran Aykut Kocaman, aynı zamanda ligin 53 yıllık tarihinde şampiyonluk yaşayan 8. Türk teknik adam oldu. Ligde daha önce Türk teknik adamlardan Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim 4'er, Mustafa Denizli 3, Gündüz Kılıç ve Özkan Sümer 2'şer, Cevat Güler ve Ertuğrul Sağlam da birer kez takımlarının başında şampiyonluk görmüştü. -SON 4 SEZONDA TÜRKLER GÜLDÜ- Süper Lig'in son 4 sezonunda takımlar şampiyonluklara Türk teknik adamlarla ulaştı. 2007-2008 sezonunda Gaatasaray, son haftalarda görevi Karl Heinz Feldkamp'tan alan Cevat Güler'le, 2008-2009 sezonunda Beşiktaş, Mustafa Denizli'yle, 2009-2010 sezonunda Bursaspor, Ertuğrul Sağlam'la, bu sezon ise Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile ipi önde göğüsledi. -35 YABANCI, 18 TÜRK- Eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 53 sezonda yaşanan şampiyonluklardan 35'inde yabancı teknik direktörlerin, 18'inde ise Türk teknik adamların imzası bulunuyor. Lig tarihindeki şampiyonluklarda 7 ülkeden toplam 22 yabancı teknik direktörün imzası var. Eski Yugoslavlar, 10 şampiyonlukla en çok mutlu sona ulaşan yabancı teknik adamlar olurken, onları 7 şampiyonlukla İngilizler, 6 şampiyonlukla da Almanlar izledi. Ligde ayrıca, Macar ve Brezilyalı teknik adamlar 4'er, Rumen teknik adamlar 3, Belçikalı teknik adamlar da 1 kez takımlarıyla birlikte ipi önde göğüsledi. -ÖZYAZICI VE TERİM- Ligde görev yapan en başarılı Türk teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ile Fatih Terim olarak tarihe geçti. Her iki teknik adam da ligde 4'er şampiyonluk sevinci yaşadı. Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk gördü. Fatih Terim ise Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak, tarihe geçti. -BIRCH, MILNE VE DAUM- Yabancı teknik direktörler arasında ise 2 İngiliz ile 1 Alman teknik adam, Türk futbol tarihine damgasını vurdu. Galatasaray'ın başında 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan İngiliz Brian Birch, Beşiktaş'ı 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında mutlu sona ulaştıran İngiliz Gordon Milne ile 1994-1995'de Beşiktaş'ı, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan Alman Christoph Daum, 3'er şampiyonlukla, Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan yabancı teknik direktör unvanlarını aldılar. -MILNE'İN REKORU- Ligde şimdiye dek düzenlenen 53 sezonda 35 şampiyonluğa imza atan toplam 22 yabancı teknik adam içinde Gordon Milne'in ayrı bir yeri bulunuyor. İngiliz teknik adam, siyah-beyazlı takımda aralıksız 6,5 sezon görev yaparak, şimdiye dek Türkiye'de bir Birinci Lig takımını en uzun süre çalıştıran teknik direktör unvanını aldı. Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik direktörlük yaptı. -MUSTAFA DENİZLİ TARİHE GEÇTİ- Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Mustafa Denizli, lig tarihine de damgasını vuran isim oldu. Denizli, ''3 Büyükler'' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başında şampiyonluk yaşayan ilk ve tek teknik adam unvanını aldı. 1987-1988 sezonunda Galatasaray, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda da Beşiktaş ile mutlu sona ulaşan Denizli ayrıca, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik adam oldu. -KALEPEROVIC, STANKOVIC, LUCESCU VE DAUM- 53. sezonu geride bırakan ligde şimdiye dek 4 teknik adam, çalıştırdığı 2 ayrı takımın başında da şampiyonluk yaşadı. Eski Yugoslav antrenörlerden Tomislav Kaleperoviç, 1968-1969 sezonunda Galatasaray'ın, 1977-1978 sezonunda da Fenerbahçe'nin başında teknik adam olarak lig şampiyonluğu yaşadı. Branko Stankoviç ise 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe, 1985-1986 sezonunda da Beşiktaş ile mutlu sona ulaştı. Rumen teknik adam Mircea Lucescu da 2001-2002'de Galatasaray, 2002-2003'de Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Alman teknik adam Christoph Daum, 1994-1995 sezonunda Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğa, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe ile ulaşarak, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. -TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİYLE GELEN ŞAMPİYONLUKLAR- Ligin geride kalan 53 sezonundan sadece 4'ünde, sezon içinde teknik direktörünü değiştiren bir takım şampiyonluğa ulaşabildi. 1975-76 sezonunda Trabzonspor, 2007-2008 sezonunda Galatasaray ve 2008-2009 sezonunda da Beşiktaş, sezon içinde teknik heyetini değiştirmesine rağmen, mutlu sona ulaşmayı başardı. 1975-1976 sezonuna Şükrü Ersoy ile başlayan Trabzonspor, 13. hafta sonunda yerine Ahmet Suat Özyazıcı'yı getirdi ve sezonu şampiyon olarak bitirdi. 2007-2008 sezonunda Galatasaray, Alman teknik adam Karl Heinz Feldkamp ile sezona başladı. Feldkamp'ın ligin 29. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Nisan'da yapılacak maçtan bir gün önce sürpriz istifasının ardından, Burak Dilmen ve Nezih Ali Boloğlu'ndan oluşan teknik heyetle sarı-kırmızılı takımın sorumluluğunu üstlenen Cevat Güler, sezon sonunda lig şampiyonluğuna ulaşmanın gururunu yaşadı. Ligin son 6 haftasında Cevat Güler önderliğindeki teknik heyet yönetimindeki Galatasaray, aralarında Fenerbahçe'nin bulunduğu bütün maçları kazanarak, şampiyon oldu. 2008-2009 sezonunda ise Beşiktaş, sezona Ertuğrul Sağlam ile başladı. Siyah-beyazlı yönetim 7. hafta öncesinde Sağlam ile yollarını ayırarak göreve Mustafa Denizli'yi getirdi. Beşiktaş, deneyimli teknik direktör Denizli yönetiminde şampiyonluğa ulaşırken, aynı zamanda ilk kez Türk bir teknik adamla bu gururu yaşadı