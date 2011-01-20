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Spor

FENERBAHÇE: 82

20 Ocak 2011 00:09

-FENERBAHÇE: 82 - UMMC EKATERİNBURG: 75 İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - FIBA Bayanlar Avrupa Ligi (B) Grubu'ndaki 10. ve son maçında Fenerbahçe, Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'u 82-75 yendi. Sarı-lacivertliler, daha önce 2. tura (Son 16) yükselmeyi garantiledikleri (B) Grubu'nu bu sonuçla namağlup lider olarak tamamladı. Fenerbahçe'de McCoughtry 26, Matovic ise 24 sayı üreterek sahanın en skorer isimleri oldular. Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Murat Özaydınlı, Nihat Özdemir, Ali Yıldırım ve Semih Özsoy ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay da izledi. (B) Grubu'nda 10 maçını da kazanan Fenerbahçe, tüm gruplar içinde en iyi birinci olarak son 16'ya yükseldi. Salon: Caferağa Hakemler: Doru Vinasi xxx (Romanya), Marko Vuckovic xxx (Slovenya), Milan Mazic xxx (Sırbistan) Fenerbahçe: Esmeral xx 2, Horakova xx 9, McCoughtry xxxx 26, Nevriye xxx 14, Matovic xxx 24, Birsel x, Jekabsone xx 7 UMMC Ekaterinburg: Pondexter xxx 18, Bibrzycka xx 12, Arteshina x 3, Gruda x 2, Parker xxx 18, Stepanova xx 12, Dumerc x 2, Nolan xx 8, Vidmer x, Abrosimova x 1. Periyot: 21-13 Devre: 40-37 3. Periyot: 65-53

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