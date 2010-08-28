-FENERBAHÇE 8. KEZ SEYİRCİSİZ MAÇTA İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Manisaspor ile cezası nedeniyle seyircisiz maça çıkacak Fenerbahçe, bugüne dek 8 kez seyircisiz maç oynadı. Sarı-lacivertliler, seyircisiz oynadığı 8 maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenildi aldı. Seyircisiz oynadığı ilk 2 maçta sahadan beraberliklerle ayrılan sarı-lacivertliler, sonraki 3 maçta kazanırken, geçen sezon üst üste yaptığı iki maçta 1'er galibiyet ve yenilgi elde etti. Fenerbahçe, bu sezon seyircisiz oynadığı ligin ilk maçında Medical Park Antalyaspor'u farklı skorla mağlup etti. -İLK SEYİRCİSİZ MAÇ ADANASPOR İLE- Ligde ilk kez 2002-2003 sezonunda Adanaspor ile seyircisiz maç yapan Fenerbahçe, 1-1 berabere kalırken, 2005-2006 sezonunda sahasındaki 2. seyircisiz maçında Diyarbakırspor karşısında sahadan yine 2-2 ile beraberlikle ayrıldı. 2005-2006 sezonunun 33. haftasında Kayseri Erciyesspor karşısında seyircisiz maçlardaki ilk galibiyetini 4-2 ile elde eden sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunda Türkiye Kupası mücadelelerinde İnegölspor karşısında 6-0, Gençlerbirliği önünde de 2-1'lik galibiyetler aldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezon sahasında seyircisinden yoksun çıktığı iki maçta 14. haftada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilirken, 16. haftada Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Sarı-lacivertliler, bu sezon ise seyircisiz maçta Medical Park Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.