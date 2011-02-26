-FENERBAHÇE 7'DE 7 YAPTI İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçta Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek, 23. haftayı da 3 puanla kapattı. 54. dakikada Varela'nın ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Volkan uzanarak topu kontrol etti. 55. dakikada çalımlarla ceza yayına giren Niang'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Dia, düzgün bir vuruşla topu direğin yanından filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-0 63. dakikada sağdan Varela'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde arka direkte Azar'ın kafa vuruşunda, kaleci Volkan'ın tokatladığı topu savunma uzaklaştırdı. 71. dakikada Alex'in pasıyla ceza alanına giren Mehmet Topuz'un, savunma oyuncularından sıyrılıp sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Fırat'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı. 78. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Bu dakikada soldan Dimitrov'un ortasında kaleci Volkan'ın çıkıp çıkmamakta tereddüt ettiği pozisyonda arka direkte müsait durumda topla buluşan Keller, boş kale yerine yakın mesafeden kötü bir vuruşla topu üstten auta attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Halis Özkahya xxx, Ekrem Kan xxx, Serhan Malkoç xxx Fenerbahçe: Volkan xxxx, Gökhan Gönül xx, Yobo xx, Lugano xxx, Andre Santos xxx, Mehmet Topuz xxx, Selçuk xxx (Dk. 87 Gökay x), Emre xxx (Dk. 73 Cristian x), Dia xxx (Dk. 68 Özer x), Alex xxx, Niang xxx Kasımpaşa: Fırat x, Özgür x, Robledo x, Luiz Henrique x, Ergün x, Dimitrov xx, Keller xx, Sancak x (Dk. 59 Korhan xx), Halil x (Dk. 73 Şahin x), Varela x (Dk. 65 Gökhan x), Azar xx Goller: Dk. 32 Alex, Dk. 55 Dia (Fenerbahçe) Sarı Kartlar: Dk. 34 Sancak (Kasımpaşa), Dk. 43 Yobo (Fenerbahçe) a