Fenerbahçe 7'de 7'yi egale etmenin peşinde!

Turkcell Süper Lig'de İlk 6 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, yarın deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı mücadelede de kazanarak, 1964-65 sezonunda ortaya koyduğu 7'de 7'lik başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, 7'de 7 yaparak sezona en iyi başlama rekorunu elde ettiği 1964-1965 sezonunu İngiliz teknik direktör Oscar Hold yönetiminde şampiyon tamamlamıştı.

Söz konusu sezonda 7 maçta aldığı galibiyetlerde rakip filelere 20 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 1 gole izin vermişti. Sarı-lacivertliler bu sezon ise ilk 6 hafta galibiyetlerinde toplam 12 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.

Yabancı kontenjanı nedeniyle son iki haftadır yabancı oyuncularda sırasıyla değişime giden teknik direktör Christoph Daum'un, yarınki mücadelede de savunma kurgusunda değişim yapması bekleniyor.

Bilica'nın yerine savunmada Önder'e şans vermesi beklenen Daum'un, Antalyaspor mücadelesinde sahaya sürmeyi planladığı olası onbir şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Önder, Lugano, Roberto Carlos, Kazım, Cristian, Mehmet Topuz, Dos Santos, Alex ve Güiza.

Fenerbahçe'de, kırmızı kart cezalısı Emre, Antalyaspor karşısında da forma giyemeyecek. Sezon başından bu yana 3'er sarı kart gören Kazım ile Güiza ise, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

