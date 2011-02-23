-FENERBAHÇE: 78 - SPARTAK MOSKOVA: 86 İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Fenerbahçe, FIBA Bayanlar Avrupa Ligi Çeyrek Final serisinin ilk maçında Rusya'nın Spartak Moskova takımına 86-78 yenilerek, seride 1-0 geriye düştü. Karşılaşmaya tutuk başlayan, kolay sayıları kaçıran sarı-lacivertliler, 4. dakikada Matovic ile üst üste bulduğu sayılarla 9-4 üstünlük kurduğu rakibi karşısında, savunmada başarılı bir performans ortaya koyarak, 7. dakikada Esmeral'in basketiyle maçta 15-7 öne geçti. Yüksek temposuyla oyunun kontrolünü eline geçiren sarı-lacivertliler, 28 saniye kala Nevriye'nin basketiyle rakibine 25-10'luk üstünlük sağlarken, 1. periyot 25-12 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ikinci periyoduna da iyi başlayan sarı-lacivertliler, önde götürdükleri mücadelede 16. dakikada Matovic ile serbest atışlardan bulduğu sayılarla 37-20'lik skor ile 17 sayı farklı üstülük yakalarken, devreyi de 47-31 önde kapadı. Fenerbahçe'de Nevriye ilk yarıyı 18 sayı 4 ribaund ile oynadı. İkinci yarıya iyi başlayarak savunmada Fenerbahçe'yi durduran Spartak Moskova, Kuin'in üst üste kazandırdığı sayılarla 27. dakikada farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 57-53. Ancak bu dakikadan sonra direncini artırarak rakibinin temposuna ayak uyduran sarı-lacivertliler, mücadeleyi dengeleyerek, son periyoda 64-59 önde girdi. Rus ekip üçüncü çeyrekte Fenerbahçe'ye 28-17'lik üstünlük sağladıysa da sarı-lacivertliler ilk yarıdaki farkın avantajıyla son periyoda önde girdi. Maçın son çeyreğine hızlı başlayan Spartak Moskova, Petrovic ve Korstin ile üst üste bulduğu sayılarla 32. dakikada 65-64 öne geçmeyi başardı. Maçın son 5 dakikasına Rus ekibin 70-68 üstünlüğüyle girilirken, üst üste hücumlarda isabet kaydedemeyen ve strese giren sarı-lacivertliler, son dakikasında bıraktıkları mücadeleden 86-78 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin, bu sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar gelirken 12 maç olan galibiyet serisi de bu mağlubiyetle sona erdi. Çeyrek final serisinin ikinci maçı 25 Şubat Cuma günü Moskova'da oynanacak. -BAŞKAN YILDIRIM DA İZLEDİ- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler Murat Özaydınlı, Semih Özsoy, Yasemin Merçil, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, Fenerbahçe Ülker Antrenörü Neven Spahija, Basketbol Şube Genel Koordinatörü Aydın Örs, Şube Direktörü Nedim Karakaş ve Fenerbahçe Ülker Takım Menajeri Damir Mrsic maçı tribünden izledi. Fenerbahçeli yöneticiler, alınan mağlubiyet nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadılar. -FEDERASYONA İSTİFA ÇAĞRISI- Spartak Moskova karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli taraftarlar bir süre tribünlerden gitmeyerek Basketbol Federasyonu'na yönelik istifa tezahüratları yaptılar. ''Federasyon bu takım senin eserin'' diye tempo tutan sarı-lacivertli taraftarlar, yanlış doping kararı nedeniyle Fenerbahçe'den giden ABD'li oyuncu Taurasi için de tezahüratta bulundular. Salon: Caferağa Hakemler: Roman Kolar xx (Slovenya), Viktor Bozhenar xx (Ukrayna), Piotr Pastusiak xx (Polonya) Fenerbahçe: Esmeral x 7, Horakova x 3, McCoughtry x 9, Matovic xx 20, Nevriye xx 24, Birsel x 5, Jekabsone x 8, Sutton-Brown x 2 Spartak Moskova: Prints xxx 19, Bird xx 12, Kuin xx 8, Williams xxx 16, Osipova xxx 16, Milovanovic xx 7, Korstin xx 4, Petrovic xx 4, Vieru x 1. Periyot: 25-12 Devre: 47-31 3. Periyot: 64-59 5 Faulle Çıkan: 38.29 McCoughtry (Fenerbahçe)