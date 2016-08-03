Fenerbahçe 7 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemine son verme yolunda Monaco karşısında

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Monaco ile karşılaşacak. İlk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe'nin alacağı her türlü beraberlik bir üst tura çıkması için yeterli olacak. Maçın başlama saati 21:45 olarak belirtilirken zorlu mücadele LİG TV'den naklen yayınlanacak.

Pereira: Hedefimiz turu geçmek





Fenerbahçe'nin Monaco ile deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira ve Sarı-lacivertli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, II. Louis Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Pereira, Monaco karşısında ilk maçta aldıkları skorun, tur için iki tarafa da açık olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Kendi sahamızda oynadığımız karşılaşma zorlu geçti. Zor ve iyi bir rakiple oynadık. Aldığımız skor, tur için iki tarafa da açık. Yarın bu turun ikinci yarısını oynayacağız. Monaco kaliteli bir ekip. Kaliteli oyuncuları var ama elimizden gelenin en iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Bizim hedefimiz kesinlikle turu geçmek. Buradan sonuç almak zorundayız. Her takımın kuvvetli ve zayıf yanları var. Bizim de geliştirmemiz gereken birçok nokta var. İlerleyen dönemde kesinlikle çok iyi bir takım olacağız. Pragmatik bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız. Kazanmak isteyen, birlikte oynayan, kolektif bir takım olmamız gerek. Sonuç benim için önemli değil, amacımız turu geçebilmek."

Jardim: Turu geçmek elimizde

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Fransa ekibi Monaco ile 3 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda karşıya gelecek. Mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, maçın oynanacağı II. Louis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, "İlk maçta oyunun hucum yanını daha iyi oynadık ancak savunmada sıkıntı yaşadık. Yarınki maçta bunu düzeltmeye çalışacağız. Turu geçmek kendi elimizde" şeklinde konuştu.



Portekizli teknik adam ilk maçta forma giyemeyen kaleci Subasic'in mevkisi gereği diğer sakat oyunculara göre 90 dakika oynama ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıklar ve cezalar nedeniyle 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıklar nedeniyle ilk maçta oynayamayan Robin van Persie ve İsmail Köybaşı yarın da forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de geçen sezon Braga maçında çift sarı karttan kırmızı kart gördükten sonra hakem Ivan Bebek'e fiziki temasta bulunduğu için 31 Aralık 2016'ya kadar ceza alan sonra bu cezası 31 Eylül 2016'ya indirilen Volkan Şen de forma giyemeyecek. Volkan'ın ayrıca sakatlığı da sürüyor.



Sarı-lacivertlilerin bir diğer eksik ismi Alper Potuk ise, Braga karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle UEFA Disiplin Kurulundan 3 maç ceza almıştı. İlk Monaco maçında da forma giyemeyen Alper, cezasının ikincisini yarın çekecek.



Geride kalan sezonun son haftasında bel fıtığı ameliyatı edilen kaleci Volkan Demirel'in ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen riske edilmeyeceği öğrenildi.





Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, ilk maçta sahaya sürdüğü 11'de fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor.



İlk maçta sakatlığı yeni geçtiği için forma giyemeyen kaleci Fabiano Ribeiro ile Ertuğrul Taşkıran arasında tercih yapacak olan Pereira'nın alternatifleri arasına cezası biten Mehmet Topal da girdi.



MONACO: Subasic - Sidibe, Glik (Jemerson), Raggi, Mendy - Dirar, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao

FENERBAHÇE: Ertuğrul - Skrtel, Mehmet Topal, Neustadter - van der Wiel, Salih Uçan, Josef, Ozan Tufan, Hasan Ali - Fernandao, Emenike

Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Soaes Dias yönetecek





Fransa'nın Monaco şehrindeki II. Louis Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Manuel Ribeiro Soares Dias yönetecek.



Dias’ın yardımcılıklarını ise Rui Licino Barbosa Tavares ve Bruno Miguel Campos Rodrigues, dördüncü hakemlik görevini ise Tiago Bruno Lopes Martins yapacak.

Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçlar

2 Ağustos Salı:

19.30 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) (0-0)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rosenborg (Norveç) (1-2)

20.00 Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)

21.30 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan) (2-2)

22.00 Dundalk (İrlanda) - BATE Borisov (Belarus) (0-1)

Bugün:



20.45 Steaua Bükreş (Romanya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti) (1-1)

20.45 Kopenhag (Danimarka) - Astra (Romanya) (1-1)

21.00 Hapoel Be'er Sheva (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan) (0-0)

21.15 Young Boys (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-2)

21.30 Red Bull Salzburg (Avusturya) - Partizani (Arnavutluk) (1-0)

21.30 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda) (1-1)

21.45 Monaco (Fransa) - Fenerbahçe (Türkiye) (1-2)

21.45 Legia Varşova (Polonya) - Trencin (Slovakya) (1-0)

21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan) (1-1)

Fenerbahçe'den taraftarlarına uyarı

Fenerbahçe, Monaco maçı öncesinde resmi sitesinden yaptığı açıklamada taraftarlarına seslendi.

Yapılan açıklamada "03 Ağustos 2016 Çarşamba günü Monaco’da oynayacağımız UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasıyla ilgili olarak, daha önce AS Monaco Direktörlüğü’ne, Monaco Prensliği İçişleri Bakanlığı Danışmanı imzasıyla gönderilen yazıda, Fenerbahçe taraftarlarının maç günü, Monaco Prensliği topraklarında bulunmalarının hükümet kararıyla yasaklandığı bildirilmişti.



Bu karara ek olarak, Fransa Cumhuriyeti Alpes-Maritimes Valiliği kararları uyarınca, 1 Ağustos Pazartesi, yerel saatle 00:00 ve 3 Ağustos Çarşamba yerel saatle 23:59’a kadar, Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarının, bireysel ya da toplu halde, Alpes Maritimes Bölgesi’ne girişi yasaklanmış, yerel otoritelerce bahse konu karara muhalif davranış gösteren taraftarlara kanuni yaptırım uygulanacağı ifade edilmiştir. (Bu bölgeye Monaco da dahildir)



Alınan kararlar kapsamında, taraftarlarımız bahse konu bölgelerde Fenerbahçe taraftarı olduklarını belli eden aksesuarlar kullanamayacak(Forma, atkı, bayrak vb.), bireysel ya da toplu tezahürat yapamayacak, Fenerbahçe taraftarları olduklarını belli eden tüm hal ve hareketlerden kaçınmak durumunda kalacaklardır.



Fransa resmi otoriteleri tarafından alınan tüm resmi kararlara, taraftarlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları adına itibar edilmesini önemle rica ederiz" denildi.

Fenerbahçe'nin Monaco kafilesi

Fenerbahçe, yarın Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Fransa’ya gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Fransa ekibi Monaco ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, İsmet Yumakoğulları, Simon Kjaer, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel, Hakan Çinemre, Hasan Ali Kaldırım,Yasir Subaşı, Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Caner Koca, Salih Uçan, Aatif Chahechouhe, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Miroslav Stoch, Fernandao, Emmanuel Emenike."

Monaco takımının tecrübeli eldiveni Morgan De Sanctis Fransa'da oynanacak rövanş maçında yer alamayacağını açıkladı.

Başarılı kalecinin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken Kırmızı-Beyazlılar’da birinci kaleci konumunda bulunan Danijel Subasic’in de sakatlığının sürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe - Monaco maçında Fransız ekibinin kalesini 18 yaşındaki Loic Badiashile’in koruyacağı açıklandı.