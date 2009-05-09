T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe 7. kez şampiyon

Bayanlar basketbolda Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u yenip yedinci şampiyonluğunu ilan etti

09 Mayıs 2009 03:00

Bayanlar basketbolda Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u yenip yedinci şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe 7. kez şampiyon - FOTOGALERİ

Bayanlarda, Fenerbahçe Mersin Büyükşehir Belediyespor'u yenerek üst üste dördüncü toplamda ise yedinci şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off finalinin 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 68-54 yenerek seride 3-0 öne geçti. Fenerbahçe bu sonuçla 2008-2009 sezonunu şampiyon tamamladı.

Kupayı Mersin Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın elinden alan Fenerbahçeli oyuncular şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştıktan sonra saha içinde kolbastı oynayarak kutladı.

Ligde 6 şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler, TBBL'de üst üste 4. kez şampiyonluk sevincini yaşarken, 7. şampiyonluğunu da kazanmış oldu.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ersan Kartal xx

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Williams xxx 16, Sariye xx 3, Aylin xx 3, Harding xxx 17, Scott xx 2, Makbule Amachree xx 4, Quigley xxx 9, Aynur xx, Tuğba xx

Fenerbahçe: Birsel xxx 9, Nevriye xxx 17, Ajavon xxx, Sutton-Brown xxx 18, Smith xx 8, Esmeral xx 13, Powell xx 3, Nevin xxx

1. Periyot: 20-13

Devre 29-33 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 42-48

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24