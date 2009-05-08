Fenerbahçe 7. kez şampiyon

Bayanlarda, Fenerbahçe Mersin Büyükşehir Belediyespor'u yenerek üst üste dördüncü toplamda ise yedinci şampiyonluğunu kazandı.



Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off finalinin 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 68-54 yenerek seride 3-0 öne geçti. Fenerbahçe bu sonuçla 2008-2009 sezonunu şampiyon tamamladı.



Kupayı Mersin Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın elinden alan Fenerbahçeli oyuncular şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştıktan sonra saha içinde kolbastı oynayarak kutladı.



Ligde 6 şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler, TBBL'de üst üste 4. kez şampiyonluk sevincini yaşarken, 7. şampiyonluğunu da kazanmış oldu.



Salon: Edip Buran



Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Ersan Kartal xx



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Williams xxx 16, Sariye xx 3, Aylin xx 3, Harding xxx 17, Scott xx 2, Makbule Amachree xx 4, Quigley xxx 9, Aynur xx, Tuğba xx



Fenerbahçe: Birsel xxx 9, Nevriye xxx 17, Ajavon xxx, Sutton-Brown xxx 18, Smith xx 8, Esmeral xx 13, Powell xx 3, Nevin xxx



1. Periyot: 20-13



Devre 29-33 (Fenerbahçe lehine)



3. Periyot: 42-48



