Fenerbahçe: 6 - Ankaragücü: 0

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor ile amansız bir yarışın içine giren Sarı-Lacivertli ekip Alex'in tam 5 gol attığı gecede son haftaya lider olarak girmeyi başardı. Öte yandan Fenerbahçe 2010-2011 sezonunda Kadıköy'de hiç maç kaybetmemiş oldu.



Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 26, 30, 48, 82 ve 90. dakikalarda Alex ile 74. dakikada Bekir İrtegün kaydetti. Alex ilk 3 golünü penaltıdan, 4. golünü frikikten, son golünü de aşırtma ile kaydetti.



Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 79 yaptı ve sezonun son haftasına da lider girmeyi garantiledi. Ankaragücü ise 41 puanda kalarak 12. sıraya geriledi.



Mücadelenin 28. dakikasında Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Senecky rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.









AYKUT KOCAMAN KARABÜK KADROSUNU BOZMADI



Bu sezon Kadıköy'de son maçına çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor karşısında kazanan kadroyu bozmadı. Sakatlığı geçen Stoch'a ilk 11'de görev veren genç teknik adam, sakatlığı geçen ancak maç kondisyonu eksiği bulunan Senagalli futbolcuyu yabancı kontenjanı nedeniyle 18 kişilik kadronun dışında bırakan Kocaman, orta sahada Emre'nin yanında Selçuk'a görev verirken, Cristian'ı ise yedek kulübesine çekti. Sakatlığı bulunan Özer'in yanı sıra Bilica, Serkan, İlhan, Okan, Gökay da kadroda yer almadı.





TARAFTARLAR STADI DOLDURDU



Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki sezonun son maçına yoğun ilgi gösterdi. Stadı tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdı. Taraftarlar, kaptan Alex'e de yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, maç öncesi şampiyonluk şarkıları söyledi.





SARI MELEKLER TARAFTARI SELAMLADI



Aroma Bayanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Acıbadem sporcuları, kazandıkları kupayla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda tur attı. Sporcular tek tek anons edilirken, tribünlerden büyük alkış aldı. Sporcular kupayla stadı dolaşırken, taraftarlar, 'Armanın gururu Sarı-Melekler' şeklinde tezahüratlarda bulundu.





