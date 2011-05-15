T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe: 6 - Ankaragücü: 0

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etmeyi başardı.

15 Mayıs 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonluk yolunda Trabzonspor ile amansız bir yarışın içine giren Sarı-Lacivertli ekip Alex'in tam 5 gol attığı gecede son haftaya lider olarak girmeyi başardı. Öte yandan Fenerbahçe 2010-2011 sezonunda Kadıköy'de hiç maç kaybetmemiş oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 26, 30, 48, 82 ve 90. dakikalarda Alex ile 74. dakikada Bekir İrtegün kaydetti. Alex ilk 3 golünü penaltıdan, 4. golünü frikikten, son golünü de aşırtma ile kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 79 yaptı ve sezonun son haftasına da lider girmeyi garantiledi. Ankaragücü ise 41 puanda kalarak 12. sıraya geriledi.

Mücadelenin 28. dakikasında Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Senecky rakibine yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.




AYKUT KOCAMAN KARABÜK KADROSUNU BOZMADI 

Bu sezon Kadıköy'de son maçına çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor karşısında kazanan kadroyu bozmadı. Sakatlığı geçen Stoch'a ilk 11'de görev veren genç teknik adam, sakatlığı geçen ancak maç kondisyonu eksiği bulunan Senagalli futbolcuyu yabancı kontenjanı nedeniyle 18 kişilik kadronun dışında bırakan Kocaman, orta sahada Emre'nin yanında Selçuk'a görev verirken, Cristian'ı ise yedek kulübesine çekti. Sakatlığı bulunan Özer'in yanı sıra Bilica, Serkan, İlhan, Okan, Gökay da kadroda yer almadı.


TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki sezonun son maçına yoğun ilgi gösterdi. Stadı tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdı. Taraftarlar, kaptan Alex'e de yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, maç öncesi şampiyonluk şarkıları söyledi.


SARI MELEKLER TARAFTARI SELAMLADI

Aroma Bayanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Acıbadem sporcuları, kazandıkları kupayla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda tur attı. Sporcular tek tek anons edilirken, tribünlerden büyük alkış aldı. Sporcular kupayla stadı dolaşırken, taraftarlar, 'Armanın gururu Sarı-Melekler' şeklinde tezahüratlarda bulundu.



 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24