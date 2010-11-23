-FENERBAHÇE: 5 - BUCASPOR: 2 İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Bucaspor'u 5-2 yenerek, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını 6'ya indirdi. 50. dakikada İbrahim'in ceza alanı dışından sert şutunda top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Mendy'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan derikten döndü. Dönen top altıpas içinde önüne düşen Mendy, takım arkadaşı Alberto Manucho'nun müdahalesi nedeniyle boş pozisyonda meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve Bucaspor bir golden oldu. 56. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topla ceza alanı içinde buluşan Stoch'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 60. dakikada Niang'ın yaklaşık 20 metreden sert şutunda kaleci Carlos Fernandes topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 61. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza alanı içine gönderdiği topla savunmanın arkasında boş pozisyonda buluşan Niang'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 65. dakikada İbrahim'in sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topa çok iyi yükselen Alberto Manucho, kafayla meşin yuvarlağı filelere göndererek, farkı 2'ye indirdi: 3-1. 68. dakikada soldan ceza alanına giren Dahmane'nin ortasında kaleci Volkan son anda yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 71. dakikada Alberto Manucho'nun ceza alanı dışından şutunda top kaleci Volkan'da kaldı. 74. dakikada Alex'in kullandığı serbest atışta Bekir'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Carlos Fernandes topu tokatlayarak tehlikeyi önledi. 75. dakikada çalımlarla sağdan ceza alanına giren Niang, topu penaltı noktası üzerinde boş durumdaki Alex'e aktardı. Brezilyalı futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Carlos Fernandes son anda uzanarak topu uzaklaştırdı. 76. dakikada Gökhan Gönül'ün soldan ortasında Dia'nın ceza alanı içinde boş durumdaki kafa vuruşunda topu kaleci Carlos Fernandes kontrol etti. 81. dakikada Semih ile yaptığı duvar pasında topla ceza alanı içinde buluşan Niang, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe karşılaşmada skoru 4-1'e getirdi. 86. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Semih, Niang, Dia üçlüsünün paslaşmasında son olarak ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Semih, topu filelere gönderdi: 5-1. 87. dakikada Alberto Manucho'nun pasında ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Musa, meşin yuvarlağı kaleci Volkan'ın üstünden filelerle buluşturdu: 5-2. 90. dakikada Mehmet Topuz'un ceza yayı içinden sert şutunda kaleci Carlos Fernandes topu son anda tokatlayarak kornere çeldi. 90+1. dakikada Gökay'ın sağdan kullandığı korner atışında Mehmet Topuz'un ceza alanı içinden kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2 kazandı. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Selçuk Kaya xxx, Mustafa Sönmez xxx Fenerbahçe: Volkan xx, Gökhan Gönül xxx, Yobo xx, Bekir xx, Andre Santos xx, Mehmet Topuz xx, Gökay xx, Cristian xx, Stoch xx (Dk. 72 Dia xx), Alex xxxx (Dk. 76 Semih xx), Niang xxx (Dk. 87 Gökhan Ünal x) Bucaspor: Carlos Fernandes x, Serkan x (Dk. 32 Ali Güneş x), Ediz x, Koray x, Mulemo x, Musa x, Leko x, Erkan x (Dk. 64 Dahmane x), Sercan x (Dk. 32 İbrahim xx), Mendy x, Alberto Manucho xx Goller: Dk. 1, 13 ve 23 Alex, Dk. 81 Niang, Dk. 86 Semih (Fenerbahçe), Dk. 65 Alberto Manucho, Dk. 87 Musa (Bucaspor) Sarı kartlar: Dk. 43 Ali Güneş, Dk. 53 Erkan, Dk. 70 Mulemo, DK. 74 Ediz (Bucaspor), Dk. 70 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)