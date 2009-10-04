Fenerbahçe 45 yıllık rekoru kırma peşinde

Turkcell Süper Lig'deki ilk 7 maçını da kazanan Fenerbahçe, yarın Kadıköy'de Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmaya rekor kırmak parolasıyla çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısından da 3 puanla ayrılması durumunda, 7 galibiyetle kendisine ait 45 yıllık sezona en iyi başlangıç rekorunu 8 maça taşıyacak.

Fenerbahçe'nin ligde bu sezon ilk 7 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Denizlispor-Fenerbahçe...: 0 - 2

Fenerbahçe-Sivasspor.....: 3 - 0

Diyarbakırspor-Fenerbahçe: 1 - 3

Fenerbahçe-Manisaspor....: 2 - 1

Bursaspor-Fenerbahçe.....: 0 - 1

Fenerbahçe-İBB Spor......: 1 - 0

Antalyaspor-Fenerbahçe...: 1 - 2

Sarı-lacivertli ekibin 1964-1965 sezonunda ilk 7 maçla aldığı sonuçlar ise şöyle:

Fenerbahçe-Beykoz........: 4 - 1

Fenerbahçe-Feriköy.......: 5 - 0

Fenerbahçe-Altınordu.....: 3 - 0

Fenerbahçe-İzmirspor.....: 3 - 0

Fenerbahçe-İstanbulspor..: 2 - 0

Fenerbahçe-Hacettepe.....: 1 - 0

Fenerbahçe-Şekerspor.....: 2 - 0

-KAZIM CEZALI-

Fenerbahçe'de yarınki Gençlerbirliği maçında sarı kart cezalısı Kazım forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takımda ayrıca Güiza ve Gökhan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligdeki bütün maçlarını kazanarak liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ile bu sezonki 7 maçını da yitirmeyen, 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

İki Alman teknik direktör Christoph Daum ile Thomas Doll'un taktik mücadelesi halinde geçmesi beklenen karşılaşmayı hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.