Fenerbahçe 45 milyon Euro'dan vazgeçti

Federasyon Etik Kurulu'nun 'şike yok raporu' hazırladığının ileri sürüldüğü gün, Fenerbahçe'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kulüp, TFF ve UEFA aleyhine CAS'ta açtığı davayı geri çekti.

Kulüp, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine 45 milyon Euroluk tazminat davası açmış, iki kez ertelenen davanın 18 Haziran'da görüleceği duyurulmuştu.

Bugün 'şike' süreciyle ilgili iki önemli gelişme yaşandı. TFF Etik Kurulu'nun ikinci raporunda 'şike yok' tespitinin yapıldığı ileri sürülürken, ikinci gelişmenin kaynağı Fenerbahçe Kulübü oldu. Sarı lacivertli kulüp, CAS'ta açtığı davadan feragat ettiğini duyurdu.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki (CAS) davanın geri çekildiğinin borsaya bildirildiği yazıda, ''Fenerbahçe Spor Kulübü ve Şirketimiz adına, UEFA'ya ve TFF'ye karşı CAS'ta açılmış olunan davadan feragat edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur'' denildi.