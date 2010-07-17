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Spor

FENERBAHÇE 4. OLDU KÖLN (A.A)

17 Temmuz 2010 23:07

-FENERBAHÇE 4. OLDU KÖLN (A.A) - 17.07.2010 - Fenerbahçe Almanya'nın Köln kentinde yapılan ETL-Dom Kupası turnuvasında FC Köln'e 5-2 yenilerek turnuvanın dördüncüsü oldu. Volkan Babacan, Bilica, İlhan, Dos Santos, Önder Turacı, Kazım, Alex, Stoch, Cristian, Selçuk, Semih ilk onbiri ile oyuna başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 13. dakikada Freis, 40 ve 45. dakikada Yalçın Taner'in golleriyle 3-0 mağlup tamamladı.  Fenerbahçe ikinci yarıda Kazım'ın yerine Deivid, Önder Turacı'nın yerine Bekir, Semih'in yerine Gökhan Ünal ve Bilica'nın yerine Caner'i alarak oyuna başladı. Sarı Lacivertliler, 49. dakikada Deivid'in golüyle durumu 3-1 yaptı. Ancak, 57. dakikada Freis ve 87. dakikada Yabe golleriyle skor 5-1 oldu.  Karşılaşma 88. dakikada yeni transfer Stoch'un attığı golle 5-2 Fenerbahçe'nin yenilgisiyle sona erdi. Karşılaşmada Bekir sarı kart gördü.

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