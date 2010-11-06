Fenerbahçe: 4 Eskişehirspor: 2

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Eskişehirspor'u Semih Şentürk'ün 2 gol attığı ve bir de penaltı yaptırdığı karşılaşmada 4-2 mağlup etti.









Fenerbahçe golle başladı



Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Fenerbahçe henüz 3. dakikada Semih Şentürk'ün topuna elle dokunan Pele'nin müdahalesi sonucu penaltı kazandı. Habertürk'te yer alan habere göre, topun başına geçen kaptan Alex, Sarı-Lacivertliler'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ancak golden sonra rakibine topla oynama şansı veren Fenerbahçe, 13. dakikada Sezer'in attığı gole engel olamadı ve durum 1-1 oldu.



Bu golden 5 dakika sonra Semih takımı adına skoru 2-1'e getirdi ve Sarı-Lacivertliler karşılaşmada bir kez daha öne geçmeyi başardı.





Önce sarı kartlar



Mücadelenin 37. dakikasında bir pozisyon sonrası sert bir tartışma yaşayan Eskişehirsporlu Sezer öztürk ve Fenerbahçeli Lugano, hakem Bünyamin Gezer tarafından sarı kartla cezalandırıldı.



İlk yarının son dakikasında Gökhan Gönül attığı harika golle durumu 3-1'e getirdi ve Fenerbahçe soyunma odasına rahat gitti.







İki takım da 10 kişi



Ancak devre arasında her iki takım da soyunma odasına giderken, Sezer Öztürk ve Lugano maç içindeki tartışmalarını sürdürünce Bünyamin Gezer, koridorda her iki futbolcuyu da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.





Bilica'dan büyük hata



Fenerbahçe, 10 kişi kalınca teknik direktör Aykut Kocaman, Stoch'u çıkartarak oyuna Fabio Bilica'yı aldı. Ancak Kocaman'ın bu zorunlu değişikliği tutmadı ve Brezilyalı savunma oyuncusu 66. dakikada yaptığı büyük hata ile Eskişehirsporlu Serdar'a bu golü attırdı.



Konuk ekip skoru 3-2'ye getirip tam ümitlendiği sırada 72'de Semih Şentürk bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 4-2'ye getirdi.



Bu golden sonra oyundan düşen Eskişehirspor skoru kabullenen bir futbol ortaya koydu, Fenerbahçe ise farkı arttırmak için çabalasa da golü bulamadı ve maç 4-2 sona erdi.