-FENERBAHÇE 4 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği bir günlük izinle dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, bu akşam çalışmalarına devam etti. Isınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, daha sonra minyatür kale ve yarı sahada maçlarla antrenmanı sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin antrenmanına sakatlık sorunları bulunan 4 futbolcu katılmadı. Selçuk'un sol arka adalesindeki 2. derece yırtık nedeniyle, Gökhan Gönül'ün de sağ karın bölgesindeki yırtık sebebiyle tedavilerine devam edildi. Bu futbolcuların yanı sıra diz bölgesinde ağrıları olan Andre Santos'un, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde salonda çalışmalar yaptığı bildirildi. Ağrıları bulunan Emre'nin de salonda kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi. Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. -SELÇUK'TAN TWITTER İLE MESAJ- Sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan sarı-lacivertli futbolcu Selçuk Şahin, sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden durumuyla ilgili bir mesaj yayımladı. Selçuk mesajında, ''Tedavim devam ediyor. Bu hafta oynamam imkansız. Konyaspor maçında belki ama fark etmez. Bu takımda kim oynarsa oynasın şampiyon olacağız'' ifadelerini kullandı.