Fenerbahçe 4 atleti renklerine bağladı

Tütüncüoğlu, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Atletizm Şube Sorumlusu Fikret
Çetinkaya'nın kendisini arayarak Mehmet Güzel, Emine Hatun Tuna, Cansu Kuş ve
Abdulgani Tuna'nın transferini gerçekleştirdiğini kaydetti.
Atletizmde son 5 yılda Hatay'ın altın yılını yaşadığını, birçok sporcunun
Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında derece yaptığını anımsatan Tütüncüoğlu,
şunları kaydetti:
“Fenerbahçe Atletizm Şube Sorumlusu Fikret Çetinkaya, atletizmi yakından
takip eden, hangi sporcunun kaç yaşında, ne derecesi bulunduğunu kaç
madalyasının olduğunu bilen birisi. Uzun zamandır yakından izlediği Hatay
Gençlik ve Spor Kulübü'nden 4 sporcuyu transfer etmek istediğini söyledi. Önce
içim burkuldu. Çünkü, 5 yıldır bu sporculara katkı sağlamak için çalmadık kapı
bırakmadım. Önceleri sporcuların başka kulüp adına yarışmasına gönlüm razı
gelmiyordu. Sporcuların öğrenim ve geleceğini düşünerek Fenerbahçe'ye
gitmelerine içim kan ağlayarak onay verdim.”
Tütüncüoğlu, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en saygın kulübü olduğunu, tamamının
dar gelirli aile çocukları olan sporculara maaş bağlanacağını ve öğrenimleri
için burs verileceğini kaydetti.