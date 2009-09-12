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Spor

Fenerbahçe 4 atleti renklerine bağladı

12 Eylül 2009 14:05

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Rıza Tütüncüoğlu, Fenerbahçe'nin Hataylı 4 atleti transfer ettiğini, sporcuların geleceğini düşünerek gitmelerine onay verdiğini söyledi.

Tütüncüoğlu, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Atletizm Şube Sorumlusu Fikret Çetinkaya'nın kendisini arayarak Mehmet Güzel, Emine Hatun Tuna, Cansu Kuş ve Abdulgani Tuna'nın transferini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Atletizmde son 5 yılda Hatay'ın altın yılını yaşadığını, birçok sporcunun Avrupa ve Balkan Şampiyonalarında derece yaptığını anımsatan Tütüncüoğlu, şunları kaydetti:

“Fenerbahçe Atletizm Şube Sorumlusu Fikret Çetinkaya, atletizmi yakından takip eden, hangi sporcunun kaç yaşında, ne derecesi bulunduğunu kaç madalyasının olduğunu bilen birisi. Uzun zamandır yakından izlediği Hatay Gençlik ve Spor Kulübü'nden 4 sporcuyu transfer etmek istediğini söyledi. Önce içim burkuldu. Çünkü, 5 yıldır bu sporculara katkı sağlamak için çalmadık kapı bırakmadım. Önceleri sporcuların başka kulüp adına yarışmasına gönlüm razı gelmiyordu. Sporcuların öğrenim ve geleceğini düşünerek Fenerbahçe'ye gitmelerine içim kan ağlayarak onay verdim.”

Tütüncüoğlu, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en saygın kulübü olduğunu, tamamının dar gelirli aile çocukları olan sporculara maaş bağlanacağını ve öğrenimleri için burs verileceğini kaydetti.


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