Fenerbahçe 36 yıl sonra sponsorsuz forma çıkardı

Fenerbahçe’nin yeni sezon forması bizzat Aziz Yıldırım tarafından tanıtılırken tam 36 yıl sonra ilk kez sarı lacivertli kulüp bir sezonu sponsorsuz olarak geçirecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fenerbahçe'den yapılan yeni forma açıklaması ise şöyle;

"Fenerbahçe Profesyonel Futbol A Takımımızın 2014 / 15 futbol sezonunda giyeceği formalar 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler gününde taraftarlarımızın huzuruna çıkıyor.

Cumartesi günü saat 12.00' den sonra Fenerium mağazalarında satışta olacak olan 2014 / 15 sezon formalarını yakından görüp satın almak isteyen tüm taraftarlarımız 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerium mağazalarına davetliler"