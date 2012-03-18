'Fenerbahçe 3,5 Galatasaray 2 maç berabere bitti'

T24 - Kadıköy'deki dev derbinin ardından iki takımın taraftarı sanal alemi alt-üst etti.

Dünya derbisine Fenerbahçe müthiş başladı, iki jeneriklik golle Galatasaray'ı şoka soktu. Aslan toparlanıp saldırdı, iki gol birden buldu, son anlarda tek kale oynadı 11 yıllık kader direğe takılsa da şampiyonluk yolunda istediğini aldı...

Dev derbi sanal alemi ise alt-üst etti. Taraftarlar maçın son düdüğü ile birlikte tepkilerini bu sözlerle gösterdi. İşte sanal alemdeki derbi geyikleri:



*Skoru yazıyorum: Fenerbahçe 3buçuk- Galatasaray 2. Maç berabere bitti.

*Direkten döndüler.

*Sarıyla, Kırmızıyla... Alnımızın akıyla dedik dedik inanmadınız. Bak n'oldu şimdi?

*Her zamanki gibi kadıköyde yenemediler!

*Canınız sağolsun gençler... Fenerbahçe'nin en sevdiği skor 2-2 mi?

*Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de aldığı 1 puan, Galatasaray camiasında büyük sevinçlere yol açtı.

*Galatasaraylılar maçın 2-2 olmasına o kadar çok sevindi ki, anlatamam. "Maç kaç kaç bitti?" diye sorsam, sevinçten "2-2 biz yendik" derler.

*Gerçekten, Galatasaray'ın kazanmasını Allah da istemiyor arkadaş.

*Tam kazandım dersin, Galatasaray bi atar hevesin kaçar.

*Fenerbahçe'nin Kadrosu: İlk 15 dakika; Alex,Sow,Stoch,Emre,Christian... Son 75 dakika; Yusuf,Yusuf,Yusuf,Yusuf,Yusuf...

*Fenerbahçe 3,5 : Galatasaray 2

*Fenerbahçe, üst direğin müzeye çevrilmesi için anıtlar kuruluna başvuruda bulunmaya hazırlanıyor!

*Hasan Saş ve Fatih Terim'in alnini yaran Fenerbahçe taraftari... Aykut, bizim sahadan tertemiz cikmisti... Bu utanç sana yeter...

*Fenerbahçeli, son saniyede direkten dönen o topu yiyeceğine, küme düşmeyi tercih ederdi heralde.

*Berabere kalinca mutlu olan bir rakibimiz var.... İşte bu yüzden her zaman büyüksün Fenerbahçe.

*İlk defa tek kale bir derbi izledim. Skordan ziyade, bugünkü oyunuyla gurur duydum Galatasarayımla.. Ondan da öte; ŞAMPİYONUZZZ...:

*Bizim UEFA kupamız var"ın kardeşi çıktı! "Kadıköy'de 2 kere berabere kaldık!" :))

*Poposuyla top tutan Volkan, o tuttuğu topu mu çıkartıyor?

*Bu akşam Fenerbahçe'de maçın yıldızı üst direk seçildi!

*Maçın başında aklına 6-0'lık maç gelmeyen bir GS'li görmek istiyorum!

*Poposuyla top tutana neresiyle gol atıldığını gösterenler var çok şükür...

*Hintlilerin ineğe taptığı gibi, Fenerbahçeliler de direğe tapacakmış

*Adamlar elalemin aslında var olmayan beraberliğini kutladı timsaha yatıp bi'de beraberliğe seviniyorsun diyorlar

*Alex'in vurduğu yerden taksimetre 25 Lira yaziyor. Uyandirayim dedim!

*Ya totem yapayım susayım bır sey yazmayalım dedım amaaa!!! ASLANLARIM !!!!!! Erken öten horozu keserler bilginize D

*Maçın adamı: Direk..)

- Ufuk Ceylan: “Aklınızdan çıkarmayın Türkiye’dir G.Saray.”

- EMRE ÇOLAK: “Allah’ım sana şükürler olsun ki G.Saray’da futbola başladım ve burada devam ediyorum.”

- MERTAN ÖZTÜRK: “Hangi zafer kansız yazılmış?”

- YEKTA KURTULUŞ: “Alnımızın kanıyla şampiyonluk yolunda.”

- SEMİH KAYA: “Aklınızdan çıkarmayın Türkiye’dir G.Saray. Stattaki koreografi süperdi. Dünyada hiçbir takım taraftarı böyle güzel bir organizasyon düzenleyemez :) :)”

- FELIPE MELO: “G.Saray taraftarına tebrikler. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum.”

- Sarı_Melekler: 13 maç, dile kolay 1170 dakika, 3 başkan ve 6 teknik adam, yüzlerce futbolcu, 52 hakem, milyonlarca tanık ve sonuç: 2 puan!

- mustafaonal2861: Fenerliler’in beklediği 2-2 haberi 2 yıl sonra geldi :)

- murti: Gerçekten, G.Saray’ın kazanmasını Allah da istemiyor arkadaş.

- Cuneytozdemir: Son dakika; Derbideki kale direği hakkında şike soruşturması açılmış. Her an gözaltına alınabilir!

- sinancanozer: Baros tekrar aradı “Abi r2 tuşum bozuktu, kareye fazla bastım o yüzden direğe gitti. Bahis olaylarını fazla karıştırma” dedi.