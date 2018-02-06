Fenerbahçe "Temizlik Operasyonu"nda haklı çıktı

Sarı-Lacivertliler çöpe giden Eurolardan kurtuldu

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, son dönemlerdeki transfer sezonlarında takıma kazandırdığı yabancı oyunlardan istediği verimi alamadığı gibi sonrasında transfer oldukları takımlarda da katkı sağlamakta zorlanıyorlar.

Spor Toto Süper Lig\'de son bir sezona bakıldığında yabancı oyuncularının formsuzluklarından en çok etkilenen takım Fenerbahçe oldu. Büyük umutlarla bir çok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertliler, futbolcularıyla yollarını ayırmak için de ayrı bir uğraş gösterdi. Takımdan ayrılan futbolcular ise gittikleri takımda da sıradan bir performans sergilediler. Sarı-Lacivertliler yollarını ayırdığı yabancı oyunculardan böylelikle kurtulmuş ve boşa giden eurolara son vermiş oldu.

GREGORY VAN DER WİEL

2016 yılında Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte büyük umutlarla Fenerbahçe\'ye transfer olan Hollandalı sağ bek oyuncusu Gregory Van Der Wiel, 11\'i Spor Toto Süper Lig\'de maçı olmak üzere toplam 17 karşılaşmada görev aldı. Sonrasında İtalya Serie A ekibi Cagliari ile anlaşan ve Wiel, burada da sadece 6 müsabakada forma giyme şansı buldu. İtalya\'da da aradığını bulmayan Hollandalı oyuncu, Şubat 2018 itibari ile MLS ekibi Toronto ile anlaştı.

ROBİN VAN PERSİE

Manchester United forması giyerken 2015 yazında Fenerbahçe\'ye transferi büyük heyecan yaratan Robin van Persie, geldi sezondan sonra yavaş yavaş düşen performansı ve sürekli sakatlıklar yaşaması nedeniyle beklentilerin çok gerisinde kaldı. İlk sezonunda 31 lig maçında 16 gol atan forvet oyuncusu, sonraki sezon ise 29 karşılaşmada 9 gol kaydetti. 2017-2018 sezonunda ise sadece 2 lig maçına çıkan Hollandalı oyuncunun gole katkısı olmadı. Takımdan ne zaman ayrılacağı merak konusu olan Hollandalı devre arası transfer döneminde ilk kulübü Feyenoord ile anlaştı. Şu ana kadar kulübüyle sadece 3 maçta kısa süreler görev alan Persie\'nin Türkiye performansı hayal kırıklıklarıyla hatırlanacak.

EMMANUEL EMENİKE

Fenerbahçe\'de transferi, sahadaki oyunu, taraftar ile olan ilişkileri ve takımdan ayrılarak tekrar geri döndüğü dönemler itibari ile sürekli gündem olan Emmanuel Emenike, 95 kez giydiği sarı lacivertli forma ile ile 25 gol attı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve attığı 12 golle takımına katkı sağlayan Nijeryalı futbolcu, sonraki sezonlarla düşen performanslarıyla birlikte taraftarlar tarafından istenmeyen isim ilan edildi. Emenike, bu sezon önce Olimpiakos\'a sonrasında da La Liga ekibi Las Palmas\'a transfer oldu.

MİROSLAV STOCH

Attığı jeneriklik gollerin dışında pek bir varlık gösteremeyen Miroslav Stoch, Fenerbahçe forması altında 1 Spor Toto Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye kupası Şampiyonluğu yaşadı. Çok fazla forma şansı bulamaması nedeniyle sürekli kiralık gönderilen Slovak futbolcu, PAOK, Al Ain ve Bursaspor\'da da kendinden beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Sezon başında Çek ekibi Slavia Prag ile anlaşan Stoch, 22 maçta forma giydi ve sadece 4 asist yaptı.

OLEKSANDR KARAVAYEV

Geçen sezon devere arasında takıma Ukrayna ekibi Zorya Luhansk\'tan katılan Oleksandr Karavayev, sadece 3 lig maçında görev aldı. Kupada da 3 maçta forma giyen Ukraynalı 1 gol 1 asistle oynadı. Sezon sonunda tekrardan Zorya Luhansk takımına dönen Karavayev, 13 karşılaşmada formasını terletti ve 1 gol sevinci yaşadı 2 de asist yaptı.